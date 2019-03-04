新聞

[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼   股票名稱 日期     地                    點
------------------------------------------------------------------------
*5258  虹堡     20190312 新北市新店區北新路三段219號1樓(台北矽谷國際會議中心)
*6712  長聖     20190313 台中市西區台灣大道二段573號10樓B室(本公司會議室)      
*2472  立隆電   20190315 立隆電子工業股份有限公司一樓會議室(台中市大里區國光路一段147號)
*8080  奧斯特   20190315 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心)     
*3168  眾福科   20190318 東方科學園區C棟(新北市汐止區新台五路一段96號2樓)      
*4177  柏登     20190319 台北市內湖路一段516號6樓(實踐菁英會館603室)           
*8374  羅昇     20190319 新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店)                
*6589  台康生技 20190321 財團法人生物技術開發中心B棟1樓國際會議廳(新北市汐止區康寧街169巷101號B棟1樓)
*1566  捷邦     20190327 「儷宴會館(關西館)」(新竹縣關西鎮中山東路5號)         
*5392  應華     20190327 台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心)                 
*6724  創王     20190327 台北市內湖區新湖二路257號5樓之3
*6140  訊達     20190328 台北市建國北路二段147號B1(訊達電腦B102會議室)         
*6705  振躍精密 20190328 新北市土城區中央路三段222-1號
*2733  維格     20190329 新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓)                 
 6443  元晶     20190329 屏東縣屏東市大溪路335之12號(本公司屏東廠)             
*6431  光麗-KY  20190403 社團法人台南市建築師公會會議室(台南市永華路2段248號10樓)
*2239  英利-KY  20190412 彰化福泰商務飯店B1望廳(彰化市建寶街20號B1)            
 2380  虹光     20190412 新竹科學工業園區研新一路20號
 5227  立凱-KY  20190412 桃園市桃園區大興西路一段200號(福容大飯店-桃園店3樓櫻花廳)
 2231  為升     20190417 彰化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號(本公司員工餐廳)         
 2430  燦坤     20190419 台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓
 6461  益得     20190423 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路20號B1（本公司益得廠）    
 8440  綠電     20190423 桃園市楊梅區頭湖里泰圳路313巷128號
 4152  台微體   20190424 台北市南港區三重路19-10號2F
 5864  致和證   20190424 台南勞工育樂中心(台南市南門路261號)
 8179  旭德     20190426 新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室
 6493  雷虎生   20190430 本公司會議室(台中市西屯區工業區六路7號)               
 8438  昶昕     20190430 桃園市大園區大工路19號(本公司大園一廠二樓會議室)      
 2496  卓越     20190502 苗栗縣竹南鎮科中路11號2樓（本公司會議室）             
 3290  東浦     20190503 台中市西區館前路57號地下一樓國際II廳(全國大飯店)      
 6539  翔宇     20190503 台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室
 8074  鉅橡     20190503 台南市佳里區海澄里萊芊寮12-18號4樓
 6657  華安     20190506 台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3(本公司會議室)       
 6185  幃翔     20190507 新北市土城區三民路四號(經濟部工業局土城工業區服務中心三樓會議室)
 6633  萊鎂醫   20190507 新竹縣竹北市生醫路二段22號1樓
 6642  富致     20190507 新北市勞工活動中心-504教室(新北市五股區五工六路9號)   
 8482  商億-KY  20190507 台北深坑假日飯店(新北市深坑區北深路3段265號)3F-VIP2會議室
 9929  秋雨     20190507 桃園巿龜山區文化一路53號2樓(林口工業區服務中心)       
 2062  橋椿     20190508 臺中市西屯區台灣大道四段610號4樓
 6425  易發     20190508 桃園市中壢區自強四路3-2號(本公司)
 6219  富旺     20190510 台中市西區大隆路20號4樓之5(本公司訓練教室)            
 6649  台生材   20190510 新竹縣竹北市生醫路二段18號一樓(竹北生醫園區生技大樓112會議室)
 8913  全銓     20190510 台北市信義路四段236號7樓(三商美邦宏遠大樓7樓)         
 6435  大中     20190513 新竹科學工業園區篤行一路6號
 8937  合騏     20190513 嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路二號(本公司會議室)      
 4172  因華     20190515 台北市內湖區堤頂大道二段207號(學學文創一樓)           
 2101  南港     20190516 本公司新豐廠(新竹縣新豐鄉員山村新興路399號)           
 3443  創意     20190516 新竹市新竹科學工業園區力行六路10號3樓                 
 3673  TPK-KY   20190516 台北市信義區信義路五段1號4樓(台北國際會議中心4樓貴賓廳)
 4151  明躍     20190516 彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號(本公司會議室)             
 6130  星寶國際 20190516 台北市大安區忠孝東路三段197號旁(台北科技大學_億光大樓3樓_西格瑪廳303會議室)
 6580  台睿     20190516 台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)         
 6680  鑫創電子 20190516 新北巿中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
 6716  應廣     20190516 新竹市公道五路3段1號6樓之7
 8261  富鼎     20190516 台元科技園區第三期多功能會議室(新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓)
 8436  大江     20190516 屏東縣長治鄉德和村神農路12號
 8454  富邦媒   20190516 莉蓮會館(台北市內湖區堤頂大道一段327號)               
 2637  慧洋-KY  20190517 台北市大安區羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心-洛克廳)
 2722  夏都     20190517 夏都城旅安平館城曜廳(台南市南區新建路47號3樓)         
 5310  天剛     20190517 台北市市民大道七段8號(台北松山意舍酒店)               
 6583  友松     20190517 台北市大同區重慶北路二段153號B1
 8119  公信     20190517 新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)  
 8424  惠普     20190517 台北市鄭州路137號一樓會議室
 1515  力山     20190521 台中市大里區仁化路261號本公司支援中心地下一樓簡報室   
 3081  聯亞     20190521 台南市新市區南科二路12號(南科育成中心B104會議室)      
 6534  正瀚     20190521 南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)
 6588  東典光電 20190521 宜蘭縣五結鄉利工二路46號2樓第一會議室                 
 8463  潤泰材   20190521 台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)                
 1773  勝一     20190523 高雄市永安區永工一路5號(本公司)
 2736  高野     20190523 富野溫泉休閒會館(臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路16號)        
 4995  晶達     20190523 新北市新店區寶橋路235巷137號9樓
 6131  悠克     20190523 台北市松山區復興北路一號3樓之2(藍色藝文空間TP301室)   
 6622  百聿數碼 20190523 台北市內湖區瑞光路478巷18弄32號2樓(本公司會議室)      
 1586  和勤     20190524 彰化縣溪湖鎮彰水路二段762號(台糖溪湖糖廠教育館)       
 1605  華新     20190524 臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳            
 2441  超豐     20190524 苗栗縣竹南鎮公義路一三六號地下室(本公司訓練教室)      
 2945  三商家購 20190524 台北市建國北路二段145號B1會議室
 3303  岱稜     20190524 臺南市麻豆區麻豆農會大禮堂(臺南市麻豆區新生北路56號)  
 4188  安克     20190524 桃園市楊梅區獅二路十號三樓
 4414  如興     20190524 台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心              
 6251  定穎     20190524 桃園住都大飯店台北廳(桃園市桃鶯路398號)               
 6266  泰詠     20190524 新竹市牛埔東路480號
 6613  朋億     20190524 新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號2樓(仁發APEC商務中心二樓會議室)
 8028  昇陽半導體20190524 集思竹科會議中心-新竹科技生活館二樓愛因斯坦廳         
 8083  瑞穎     20190524 新北市勞工活動中心(新北市五股區五工六路九號)          
 9940  信義     20190524 台大醫院國際會議中心(台北市徐州路2號)                 
 1780  立弘     20190527 桃園巿觀音區觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)
 3122  笙泉     20190527 新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區3期多功能會議室)
 2597  潤弘     20190528 台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)                
 4108  懷特     20190528 桃園市楊梅區獅二路十號三樓
 4194  禾生技   20190528 台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）
 5904  寶雅     20190528 台南市中西區民族路三段74號(本公司6樓會議室)           
 1213  大飲     20190529 臺北市長沙街一段20號(國軍英雄館宴會廳)                
 1409  新纖     20190529 新光人壽大樓(台北市中山區南京東路2段123號16樓大禮堂)  
 1707  葡萄王   20190529 桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司8樓)            
 1813  寶利徠   20190529 桃禧航空城酒店(桃園市大園區大觀路777號)二樓大園廳     
 2480  敦陽科   20190529 新竹市北大路282號(新竹第三信用合作社十三樓會議中心)   
 2614  東森     20190529 台北市仁愛路3段160號福華大飯店地下二樓福華廳          
 2851  中再保   20190529 台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會8樓802會議室    
 2926  誠品生活 20190529 台北市信義區松高路11號6樓(誠品信義店視聽室)           
 3167  大量     20190529 桃園市八德區友聯街49號(本公司)
 3189  景碩     20190529 桃園市新屋區中華路1245號(本公司石磊廠員工餐廳)        
 3563  牧德     20190529 新竹科學園區新安路2-1號尼尼生活館1F會議室             
 4121  優盛     20190529 台北市內湖區內湖路一段516號6樓603室
 4972  湯石照明 20190529 新北市板橋區大觀路三段240號(崑崙公園市民活動中心)     
 6151  晉倫     20190529 桃園市大園區大觀路777號(桃禧航空城酒店)               
 6417  韋僑     20190529 台中市大里區仁化里工業路2號二樓會議室(經濟部工業局大里工業區服務中心二樓會議室)
 6569  醫揚     20190529 新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
 8039  台虹     20190529 高雄市前鎮區高雄加工出口區環區三路一號                
 8240  華宏     20190529 高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心)
 8928  鉅明     20190529 高雄市大寮區華中路一號(大發工業區管理中心禮堂)        
 8940  新天地   20190529 台中市北屯區崇德五路三四五號三樓會議廳                
 1711  永光     20190530 臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓
 2633  台灣高鐵 20190530 國泰金融會議廳(台北市信義區松仁路9號1樓)              
 3010  華立     20190530 高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心)
 3374  精材     20190530 桃園市中壢區吉林路23號地下一樓
 4951  精拓科   20190530 新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)
 6024  群益期   20190530 台北市大安區敦化南路二段97號B2
 6196  帆宣     20190530 臺北市南港區園區街3號3樓視聽會議中心舉行              
 6441  廣錠     20190530 新北市新莊區中正路542-17號2樓(本公司會議室)           
 6464  台數科   20190530 台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)             
 6470  宇智     20190530 新竹市金山八街一號一樓會議室
 8271  宇瞻     20190530 新北市深坑區北深路三段265號3樓(台北深坑假日飯店VIP3會議室)
 1727  中華化   20190531 桃園市觀音區樹林里工業五路15號
 1733  五鼎     20190531 新竹市科學工業園區力行五路七號(本公司101會議室)       
 1776  展宇     20190531 新竹縣總工會(新竹縣竹北市縣政八街77號3樓)             
 2634  漢翔     20190531 台中市沙鹿區忠貞路20巷176號(漢翔航太研習園區)         
 2820  華票     20190531 台北市羅斯福路四段85號集思會議中心(台大館)地下一樓蘇格拉底廳
 2823  中壽     20190531 本公司北投訓練中心(台北市北投路二段九號B1)            
 3005  神基     20190531 桃園市龜山區文二一街68號林口福容大飯店3樓珊瑚廳       
 3675  德微     20190531 新北市深坑區北深路三段一五五巷二十三號六樓            
 4144  康聯-KY  20190531 台北市松山區復興北路99號15樓(”牛牛牛”亞國際會議中心會議室)
 4916  事欣科   20190531 桃園市中壢區中壢工業區服務中心二樓訓練教室(桃園市中壢區東園路57號)
 5288  豐祥-KY  20190531 新北市新莊區新樹路222號(新莊勞工中心)                 
 5878  台名     20190531 台北市館前路49號6樓本公司會議室舉行
 6026  福邦證   20190531 台北市濟南路一段2之1號3A會議室(台大校友會館)          
 6579  研揚     20190531 新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
 8341  日友     20190531 雲林縣元長鄉元東路1-20號(本公司會議室)                
 1413  宏洲     20190604 桃園市龜山區楓樹村宏洲街29號
 6204  艾華     20190604 晶悅國際飯店2F(桃園市桃園區大興路269號)               
 1708  東鹼     20190605 宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號
 2330  台積電   20190605 本公司企業總部大樓(新竹市科學工業園區力行六路八號晶圓十二A廠)
 6525  捷敏-KY  20190605 新北市板橋區民生路一段33號B1(正隆廣場辦公大樓國際會議中心)
 6561  是方     20190605 台北市內湖區堤頂大道一段三二七號二樓(莉蓮會館-里仁廳) 
 3004  豐達科   20190606 桃園市平鎮區南東路2號3樓302室(平鎮區農會)             
 3321  同泰     20190606 本公司教育訓練中心(台中市大甲區青年路123號5樓)        
 3450  聯鈞     20190606 新北市板橋區民生路一段33號B1(正隆廣場辦公大樓國際會議中心)
 3454  晶睿     20190606 新北市中和區連城路192號地下二樓會議室                 
 3511  矽瑪     20190606 尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路1段300號)                
 5529  志嘉     20190606 新竹市柴橋里柏川二路二十九號(國家藝術園區俱樂部會議廳)
 6201  亞弘電   20190606 台南市安定區中沙里沙崙35號(本公司行政大樓會議室)      
 6510  精測     20190606 桃園市中壢區民權路398號
 6527  明達醫   20190606 桃園市桃園區民生路107號(桃園翰品酒店)                 
 8476  台境     20190606 本公司會議室(台南市關廟區關新路二段567號)             
 2483  百容     20190610 台中市工業區25路20號
 4166  友霖     20190610 台北市復興北路99號6樓
 5225  東科-KY  20190610 集思台大會議中心拉斐爾廳(台北市羅斯福路4段85號B1)     
 2741  老四川   20190611 蓮潭國際會館(地址:高雄市左營區崇德路801號)            
 3141  晶宏     20190611 台北市內湖區堤頂大道一段327號
 8041  東精電   20190611 桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室          
 1452  宏益     20190612 桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店龍鳳廳)           
 1781  合世     20190612 新北市中和區中正路716號地下二樓
 2035  唐榮     20190612 本公司軋鋼大樓二樓簡報室(高雄市小港區沿海二路四號)    
 2359  所羅門   20190612 台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室
 3008  大立光   20190612 台中市烏日區成功西路300號(南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心)
 3045  台灣大   20190612 台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳       
 3311  閎暉     20190612 光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)
 3504  揚明光   20190612 台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室(新竹科學園區展業一路2號)
 3558  神準     20190612 桃園市龜山區復興三路500號8樓本公司會議中心            
 3592  瑞鼎     20190612 新竹市科學園區展業一路2號會議室
 4120  友華     20190612 PCBC會議中心(台北市復興北路99號6樓)
 5469  瀚宇博   20190612 桃園市觀音區工業四路9號B1(本公司員工活動中心)         
 6120  達運     20190612 中部科學工業園區管理局行政大樓1樓101會議室(台中市西屯區中科路2號)
 6206  飛捷     20190612 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體園區育成中心) 
 8021  尖點     20190612 新北市樹林區佳園路三段203號
 8183  精星     20190612 新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路十二號四樓
 1560  中砂     20190613 新北市鶯歌區中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳)          
 2241  艾姆勒   20190613 新北市林口區粉寮路2段16號地下一樓(本公司員工餐廳)     
 3017  奇鋐     20190613 高雄市前鎮區新生路248之45號(高雄市臨廣加工區國際會議廳)
 3529  力旺     20190613 新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室                
 3555  重鵬     20190613 新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)           
 4755  三福     20190613 台北市南京東路一段9號3F(大倉久和飯店久和2廳)          
 4952  凌通     20190613 新竹科學工業園區工業東二路一號(科學園區科技生活館)牛頓廳
 6187  萬潤     20190613 高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區-高雄園區)       
 8358  金居     20190613 台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議廳)    
 9919  康那香   20190613 台南市將軍區三吉里8鄰三吉66-1號(本公司口寮廠)         
 2450  神腦     20190614 桃園市龜山區復興三路500號
 2881  富邦金   20190614 台北市中山北路2段50號14樓(台北富邦銀行中山大樓14樓大禮堂)
 3391  佳得     20190614 新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室
 4956  光鋐     20190614 台南市新市區南科二路12號(南科育成中心國際會議廳)      
 5347  世界     20190614 新竹科學工業園區園區三路123號本公司會議廳             
 5432  達威     20190614 台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室
 6146  耕興     20190614 桃園市龜山區華亞一路52號(本公司華亞實驗室三樓視廳室)  
 6477  安集     20190614 台南市安南區工業二路31號(經濟部南台灣創新園區服務館)  
 6491  晶碩     20190614 桃園市龜山區興業街5號
 1260  富味鄉   20190618 彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號(本公司會議室)      
 2360  致茂     20190618 桃園市龜山區華亞一路66號(本公司會議室)                
 3152  璟德     20190618 新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路16號6樓
 4904  遠傳     20190618 台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)
 5240  建騰     20190618 台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心            
 6129  普誠     20190618 新北市新店區中興路三段219-2號二樓(中信商務會館)       
 6191  精成科   20190618 新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心)  
 6235  華孚     20190618 桃園市龜山區文二一街68號林口福容大飯店3樓珊瑚廳       
 6269  台郡     20190618 高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號(本公司餐廳)        
 4192  杏國     20190619 宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95號
 3481  群創     20190620 苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓(新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂)
 3545  敦泰     20190620 新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館會議室(愛因斯坦廳)
 1236  宏亞     20190621 桃園市八德區建國路386號(本公司建國廠)                 
 2301  光寶科   20190621 光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)
 2596  綠意     20190621 台北市市民大道五段99號4樓(台北偶戲館研習教室)         
 3044  健鼎     20190621 桃園市平鎮區南豐路261號(平鎮工業區管理中心會議室)     
 3228  金麗科   20190621 新竹科學工業園區新竹市展業一路2號(園區同業公會203會議室)
 6183  關貿     20190621 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓
 6512  啟發電   20190621 新竹縣竹北巿復興一街251號5樓(寰宇廳)
 6695  芯鼎     20190621 新竹科學工業園區工業東二路一號(科學園區科技生活館)伽利略廳
 3014  聯陽     20190624 新竹科學工業園區創新一路9號本公司會議室               
 6665  康聯生醫 20190624 新北市新店區北新路三段223號2樓
 6409  旭隼     20190625 台北市內湖區新堤頂大道一段三二七號二樓(莉蓮會館)      
 8110  華東     20190625 高雄市高雄加工出口區北一路18號本公司5樓會議室         
 8222  寶一     20190625 台南市新營區新工路二十八號(新營工業區服務中心地下一樓大會議室)
 2613  中櫃     20190626 台中巿梧棲區文化路二段85號(梧棲區農會產業文化大樓)    
 5344  立衛     20190627 新竹市科學工業園區科技生活館2樓牛頓廳(新竹科學工業園區工業東二路一號2樓)
 6696  仁新     20190628 台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳G廳)           

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。
留言載入中...

相關新聞