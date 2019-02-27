陸股妖股集體跳水 多檔個股兩日自高點跌幅超過2成

陸股近日大熱，投資人眼見眾多「妖股」萬丈高樓平地起，不過今天似乎在東方通信 (600776-CN) 帶頭下，妖股高樓紛紛崩塌了。

東方通信昨天演出高位跳水情行，從漲停直線到跌 9%，今天收盤再跌 7%，僅兩天時間，股價暴跌逾 23%，不輸先前連漲的凶猛態勢。

做為妖股龍頭，東方通信昨天帶下一批股票，直到今天，之前最熱的國風塑業 (000859-CN)、風範股份 (601700-CN)、華映科技 (000536-CN)、路通視信 (300555-CN) 也是連兩天重挫，今天再演跌停，兩日的跌幅在 15-26% 之間。

東方電信股價日線走勢圖 圖片來源：Sina

其中國風塑業，昨日也是從漲停價 8.81 元到跌停，今日上午再度大跌 8.58% 收報 6.61 元，從高位下來跌幅達 24.97%。

風範股份今日上午一字跌停，路通視信、華映科技今日上午股價也再度跌停或是接近跌停，從昨日高位下來，這三檔股票的跌幅分別為 25.97%、22.74%、15.24%。

約 8 億游資炒作慘賠

統計顯示，在高檔炒作妖股的資金，多是券商營業部的游資，五大妖股前五大買入席位炒作的資金合計高達人民幣 8.08 億元，目前都是慘賠。

東方通信多次披露風險公告，說明公司本益比顯著高於行業平均水準。公司營收佔比最大的智能自助設備產業，與 5G 通信網路建設沒有關聯，公司其他的幾塊業務，都與 5G 關聯性不大。

市場人士認為，龍頭股倒下，短期內對市場人氣殺傷力較大。但基於目前大盤的絕對漲幅有限，並不能就此判斷本輪行情是否已走到尾聲。

另一個想像空間巨大的個股京東方 A，今天大跌 5.91%，成交額超過百億。