〈川金二會越南〉川普見證 越南航空業者向波音採購逾百架客機

根據《彭博社》報導，美國總統川普與北韓領導人金正恩，將於今 (27) 日晚間，舉行二次峰會，在此之前，川普已先行會晤越南國家主席阮富仲 (Nguyen Phu Trong)，且在兩人見證下，越南竹子航空(Bamboo Airways)、越捷航空(Vietjet) 等業者，與波音 (BA-US)簽署了價值達 157 億美元的訂單，共採購 110 架客機。

竹子航空採購 10 架波音 787-9 夢幻客機，價值約 30 億美元；越捷航空採購 100 架 737 MAX 客機，價值約 127 億美元。

經濟成長與國民所得增加，讓越南民眾出國旅遊需求大增，當地航空業者正積極擴大機隊規模；據估計，亞太地區航空旅遊市場規模，可望超越北美與歐洲的總和。

越捷航空首席執行官 Duong Tri Thanh 表示，越捷購買 100 架 737 MAX 客機，是為了取代現役老舊客機；據悉，新採購的客機，將於 2020 至 2030 年期間，陸續交付。

知情人士稱，竹子航空今年計畫採購 25 架客機，用於西雅圖、洛杉磯、舊金山等航線。

白宮方面指出，川普和金正恩，將於越南當地時間週三晚間 6 點 30 分會面，兩人先進行約 20 分鐘的一對一談話，之後共進晚餐，隔日也將舉行會議。