〈川金二會越南〉「終戰宣言」換和平？專家：北韓還是跟川普上任首日一樣危險

美國總統川普與北韓領導人金正恩，於越南河內舉行二次峰會，外界期待，雙方能夠發表「終戰宣言」，藉此推動北韓無核化；不過，專家示警，即使達成終戰協議，「來自北韓的威脅，依舊和川普上任首日一樣危險。」

白宮方面指出，川普和金正恩，將於越南當地時間週三 (27 日) 晚間 6 點 30 分會面，兩人先進行約 20 分鐘的一對一談話，之後共進晚餐，隔日也將舉行會議。

美國智庫「伍德羅 ‧ 威爾遜國際學者中心」(Woodrow Wilson International Center for Scholars) 亞洲計畫主任 Abraham Denmark 在接受 CNBC 採訪時表示，「終戰宣言」是一種積極表達美方善意的方式，但這項宣言不太可能完全消除來自北韓的威脅。

Denmark 示警，北韓已具備能重擊美國及其盟國的軍事力量，「終戰宣言」不會改變這個事實，「來自北韓的威脅，依舊和川普上任首日一樣危險。」

Denmark 稱，只要北韓威脅未除，美國就必須在南韓、日本、印太地區，維持一定程度的軍力。

外界期待，川金二會結束後，能夠發表「河內宣言」，並將「終戰宣言」協議納入其中，讓北韓無核化與朝鮮半島和平，獲得具體進展；然而，雙方能否就「無核化」達成共識，仍在未定之天。