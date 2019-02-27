〈川金二會越南〉晚宴登場 川普：我和金正恩的關係很特殊

美國總統川普與北韓領導人金正恩，今 (27) 日於越南河內舉行二次峰會，稍早，雙方結束閉門會談，展開餐會，席間川普對媒體表示，他和金正恩有「非常特殊」的關係。

除川金兩人外，美方列席人員包括美國國務卿 Mike Pompeo、白宮幕僚長 Mick Mulvaney；北韓方面則有勞動黨中央委員會副委員長金英哲 (Kim Yong Chol)，以及外交部長李勇浩 (Ri Yong Ho)。

在 20 分鐘的閉門會談開始前，川普和金正恩簡短接受媒體採訪並合影；當時川普說，「北韓有巨大的經濟潛力，我期待能親眼見證。

川普稱，去年 6 月在新加坡的首次峰會「非常成功」，而本次峰會，可望與上次一樣成功，「明天我們會召開一場大型會議」；現場媒體詢問，本次會談有無可能宣告終結韓戰？川普僅稱，「拭目以待吧」。

金正恩透過翻譯指出，在本次峰會舉行前，美國和北韓一同克服了一些隱而未顯的障礙。

外界期待，川金二會結束後，能夠發表「河內宣言」，並將「終戰宣言」協議納入其中，讓北韓無核化與朝鮮半島和平，獲得具體進展；然而，雙方能否就「無核化」達成共識，仍在未定之天。

川金可望雙贏

哈佛大學甘迺迪政府學院韓國工作小組主任 John Park，在接受 CNBC 採訪時表示，外界對本次會談期望不高；不過，川普和金正恩可望談出一項「願景協議」，規劃建立聯絡處、進行文化交流等事宜。

John Park 認為，川普和金正恩可能會宣布與「終戰宣言」有關的聯合計畫，兩人都可獲得「雙贏」的感覺。

Control Risks 執行長 Richard Fenning 說，就算國內覺得進展有限，川普還是可以在國際舞台上，大力宣揚其「成功」表現，「就先前經驗來看，他 (川普) 在與中國的談判上，表現得很不錯。」

至於金正恩，Fenning 指出，北韓或許可藉由本次會談，稍微緩解美國制裁帶來的緊繃感，並在經濟改革方面，取得部分進展，「我認為，某種程度上，金正恩希望進行經濟改革。」

北韓威脅難除

美國智庫「伍德羅 ‧ 威爾遜國際學者中心」(Woodrow Wilson International Center for Scholars) 亞洲計畫主任 Abraham Denmark 表示，「終戰宣言」是一種積極表達美方善意的方式，但這項宣言不太可能完全消除來自北韓的威脅。

Denmark 示警，北韓已具備能重擊美國及其盟國的軍事力量，「終戰宣言」不會改變這個事實，「來自北韓的威脅，依舊和川普上任首日一樣危險。」

Denmark 稱，只要北韓威脅未除，美國就必須在南韓、日本、印太地區，維持一定程度的軍力。