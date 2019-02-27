〈川金二會越南〉外界期望低 專家：就算進展有限也能「雙贏」

美國總統川普與北韓領導人金正恩，於 27、28 兩日，在越南舉行二次峰會；對此，專家認為，雖然外界期望不高，但雙方可望藉由本次會議，達成「願景協議」，為後續會談奠定基礎，「創造雙贏之感」。

白宮方面指出，川普和金正恩，將於越南當地時間週三晚間 6 點 30 分會面，兩人將先進行約 20 分鐘的一對一談話，之後共進晚餐，隔日也將舉行會議。

外界期待，川金二會結束後，能夠發表「河內宣言」，讓北韓無核化與朝鮮半島和平，獲得具體進展；然而，雙方能否就「無核化」達成共識，仍在未定之天。

哈佛大學甘迺迪政府學院韓國工作小組主任 John Park，在接受 CNBC 採訪時表示，外界對本次會談期望不高；不過，川普和金正恩可望談出一項「願景協議」，規劃建立聯絡處、進行文化交流等事宜。

John Park 認為，川普和金正恩可能會宣布與「終戰宣言」有關的聯合計畫，兩人都可獲得「雙贏」的感覺。

Control Risks 執行長 Richard Fenning 說，就算國內覺得進展有限，川普還是可以在國際舞台上，大力宣揚其「成功」表現，「就先前經驗來看，他 (川普) 在與中國的談判上，表現得很不錯。」

至於金正恩，Fenning 指出，北韓或許可藉由本次會談，稍微緩解美國制裁帶來的緊繃感，並在經濟改革方面，取得部分進展，「我認為，某種程度上，金正恩希望進行經濟改革。」