〈川金二會越南〉川金二會引矚目 越南股市較一月低點反彈13%

根據《彭博社》報導，美國總統川普與北韓領導人金正恩，於越南河內舉行二次峰會，當地股市表現，也成為投資人關注焦點；觀察越南 VN 指數可發現，該指數已較 1 月低點，反彈了 13%。

今年以來，除中國、香港外，越南股市漲幅，已超越亞洲其他市場；截至週三 (27 日) 上午 10 點 56 分，越南 VN 指數上漲 0.5%，MSCI 亞太指數僅上漲 0.2%。

對投資人來說，越南股市一直備受關注，規模持續成長，雖然在 2018 年，遭遇大幅拋售，下跌約 9.3%，但與新興市場股市平均 17% 的跌幅相比，表現尚屬穩定。

自 2000 年以來，越南國內生產毛額 (GDP) 年增率，皆維持 5% 以上的成長，股市也因此受惠，2012 年迄今，越南股市累計飆升逾 7 倍；彭博彙編數據預估，2019 年，越南 GDP 年增率，可望達到 6.6%。

越南股市持續成長。(圖：翻攝自彭博)

越南財政部正研擬修訂證券法，此舉顯示，河內當局期待越南股市能被納入 MSCI 新興市場指數，帶動資金流入。

位於胡志明市的 Dragon Capital 董事長 Dominic Scriven 認為，「川金二會」讓越南的國際曝光度大幅增加，他持續看好越南股市發展，年度每股純益成長目標，上看 10%。

Scriven 強調，目前越南股市估值不高，去年金融市場受到美中貿易戰、聯準會 (Fed) 緊縮政策衝擊，但這些因素，並未對越南股市造成實質影響，「我們對股市依舊抱持積極態度」，投資重點可放在零售、金融、科技等產業。