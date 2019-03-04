三鐵醫師實證：間歇斷食法＋這2招，控制體重不易胖！

文／早安健康編輯部

有一句名言：＂You are what you eat.＂人如其食， 我覺得這句話說得沒錯，但在短期內看不出來，若我們用幾個星期、一兩個月的尺度觀察，可能看不出飲食之於我們身體的影響，但如果你拉長時間，以年份來看，其實有沒有吃對食物就能從外表看得出明顯差別。

舉一個我看過的例子，以前我還在長庚醫院的時候，附近有一個賣鹹酥雞的小姐，長得滿漂亮也看起來很年輕，但隔了一段時間再去，就發現她皮膚狀態沒有以往來得好，感覺瞬間老了好幾歲。

雖然不確定對方是不是因為吃鹹酥雞造成，但其實工作上需要長期接觸這樣的油炸油煙，同樣會傷害皮膚，對整個身體健康也有很大影響。長期吃速食、油炸物等食物的人，很容易加速皮膚老化，皮膚會呈現乾燥、失去光澤的狀態，這是即使你敷面膜、擦保養品都很難再恢復的。

間歇性斷食！午餐大量蔬菜配蛋白質

侯鐘堡醫師很少吃早餐，多半只喝黑咖啡或喝茶，採取｢間歇性斷食」。他表示，將一整天的進食時間限制在 6～8 小時內，對於控制體重、身體健康，還有情緒及精神的穩定都有一定幫助。「有些人會選擇不吃晚餐，我自己是習慣省略早餐，可以視個人生活作息調整。」

侯醫師與太太兩人份的午餐。由於採取間歇性斷食的方式，午餐份量會比較多，以大量蔬菜搭配蛋白質為主。

若是外食，通常會吃自助餐，菜色的選擇同樣以蛋白質及大量蔬菜為主。若店家有提供，則會優先選擇糙米飯、十穀米等替代白米飯。

由於本身也是三鐵選手，侯鐘堡醫師說，自己會比一般人再攝取多 10～15％的蛋白質，「有在健身或參加賽事，不吃肉會覺得沒力氣。」他也表示，如果有固定的運動習慣，身體就會告訴你它需要蛋白質，因此應該順從身體的感覺，回應它的需求。

來源：《早安健康》 2019 年 3 月

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