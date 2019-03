三鐵醫師實證：間歇斷食法＋這2招，控制體重不易胖！

文/早安健康編輯部

有一句名言:"You are what you eat."人如其食, 我覺得這句話說得沒錯,但在短期內看不出來,若我們用幾個星期、一兩個月的尺度觀察,可能看不出飲食之於我們身體的影響,但如果你拉長時間,以年份來看,其實有沒有吃對食物就能從外表看得出明顯差別。

舉一個我看過的例子,以前我還在長庚醫院的時候,附近有一個賣鹹酥雞的小姐,長得滿漂亮也看起來很年輕,但隔了一段時間再去,就發現她皮膚狀態沒有以往來得好,感覺瞬間老了好幾歲。

雖然不確定對方是不是因為吃鹹酥雞造成,但其實工作上需要長期接觸這樣的油炸油煙,同樣會傷害皮膚,對整個身體健康也有很大影響。長期吃速食、油炸物等食物的人,很容易加速皮膚老化,皮膚會呈現乾燥、失去光澤的狀態,這是即使你敷面膜、擦保養品都很難再恢復的。

間歇性斷食!午餐大量蔬菜配蛋白質

侯鐘堡醫師很少吃早餐,多半只喝黑咖啡或喝茶,採取「間歇性斷食」。他表示,將一整天的進食時間限制在 6~8 小時內,對於控制體重、身體健康,還有情緒及精神的穩定都有一定幫助。「有些人會選擇不吃晚餐,我自己是習慣省略早餐,可以視個人生活作息調整。」

侯醫師與太太兩人份的午餐。由於採取間歇性斷食的方式,午餐份量會比較多,以大量蔬菜搭配蛋白質為主。

若是外食,通常會吃自助餐,菜色的選擇同樣以蛋白質及大量蔬菜為主。若店家有提供,則會優先選擇糙米飯、十穀米等替代白米飯。

由於本身也是三鐵選手,侯鐘堡醫師說,自己會比一般人再攝取多 10~15%的蛋白質,「有在健身或參加賽事,不吃肉會覺得沒力氣。」他也表示,如果有固定的運動習慣,身體就會告訴你它需要蛋白質,因此應該順從身體的感覺,回應它的需求。

來源:《早安健康》 2019 年 3 月

