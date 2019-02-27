創業家生活市集2月衛生紙銷量月增1.1倍 帶動衛生用品銷售倍增

創業家 (8477) 旗下電商平台生活市集瞄準年後囤貨商機，並鎖定龐大網購消費力的衛生紙，自本月初即推出「衛生紙囤起來」專區，而適逢過年長達 9 天連假，整體銷售表現仍開出亮眼成績單，成功帶動 2 月迄今衛生紙銷量達前月同期的 1.1 倍，並可望追上去年雙 11 大檔的衛生紙銷量，連帶挹注尿布尿褲、濕紙巾、衛生棉等其他紙商品銷量顯著提升。綜觀生活市集「衛生紙囤起來」專區戰況，創業家表示，2 月迄今已帶動整體衛生紙銷量達前月同期的 1.1 倍，並可望追上去年雙 11 檔期的衛生紙銷量，其中銷量最佳為「櫻花柔抽取衛生紙 150 抽」，近兩周銷量較前月同期成長 1.6 倍；除了衛生紙之外，其他日用紙製品，如紙尿布尿褲、衛生棉、濕紙巾等本月迄今平均銷量也都較前月同期成長 1.2 倍。



而針對生活市集 APP 用戶在每日午晚間推出的限量衛生紙限時特賣也創佳績，其中「清雅柔感抽取式衛生紙」、「倍潔雅超質感抽取式衛生紙」更寫下 9 秒即售罄的紀錄，並帶動活動近一周限時特賣專區頁面點擊率較前一周成長超過 2 倍，連帶拉抬整體 APP 流量與平日相較成長近 6 成，已達年度大檔雙 12 檔期間流量。



深入剖析消費者使用輪廓，生活市集發現，午間快搶時段的平均流量較晚間整體高出 1.1 倍，而完售最快的幾場特賣都發生在晚間，顯見相較於閃電式下單，在生活快消品的購買決策上，消費者普遍較會先經過更審慎的考量。





