外資連8買 今年買超突破千億元 最愛MSCI新資優生

台股今 (27) 日 MSCI 效應在最後一盤爆量作價，終場加權指數小跌 2.38 點，收在 10389.17 點，月線大漲 457 點，周線連三紅。外資今天又買超 45.35 億元，不但為連 8 買，累計今年短短 2 個月，外資已買超突破千億、達 1016.86 億元。其中，外資今天買超 MSCI 新資優生上海商銀居冠，且著墨標的明顯集中在金融股與面板雙股。

今日台股土洋法人對作，除外資買超 45.35 億元，投信和自營商都站在賣方，投信賣超 12.11 億元，自營商賣超 13.3 億元，皆是連續 2 天減碼，三大法人合計買超 19.83 億元。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1847 口至 30401 口，其中，外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 423 口至 59961 口，些微跌破 6 萬口，不過仍在相對高水位。

從外資操作來看，買超前 10 名個股為上海商銀 43673 張、群創 23028 張、元大金 12011 張、新光金 11307 張、友達 10338 張、元大台灣 50 獲買超 9697 張、中信金 9573 張、兆豐金 8749 張、長榮航 8603 張、台灣高鐵 8531 張。

外資賣超前 10 名個股為：華新 28166 張、旺宏 11983 張、華航 5270 張、志嘉 5000 張、聯電 4738 張、日月光投控 4416 張、鴻海 3899 張、國泰金 3795 張、富邦 VIX 遭賣 3478 張、台塑 2961 張。

投信買超前 10 名個股為：華航 5198 張、長榮航 4060 張、鈊象 1849 張、健鼎 989 張、寶成 984 張、奇鋐 847 張、台泥 800 張、南亞科 663 張、世界 662 張、康舒 630 張。

投信賣超前 10 名個股為：上海商銀 4557 張、光寶科 3739 張、遠東新 2676 張、欣銓 2211 張、瑞儀 1513 張、元太 1051 張、嘉聯益 848 張、智原 844 張、強茂 746 張、玉晶光 616 張。

自營商買超前 10 名個股為：國泰中國 A50 獲買 8755 張、元大 MSCI A 股 7603 張、元大滬深 300 正 2 獲買 3674 張、FH 滬深 3439 張、元大高股息 3051 張、元大 S&P 原油正 2 獲買 2336 張、華南金 1979 張、國泰臺灣低波動 30 獲買 883 張、富邦上証 767 張、國喬 747 張。

自營商賣超前 10 名個股為：元大台灣 50 反 1 遭賣 19497 張、富邦 VIX 遭賣 10522 張、富邦上証正 2 遭賣 5586 張、上海商銀 3171 張、富邦上証反 1 遭賣 2480 張、元大滬深 300 反 1 遭賣 1892 張、聯電 1629 張、臻鼎 - KY 遭賣 1562 張、台表科 1544 張、華新 1256。

其中，MSCI 新的資優生上海商銀，今天爆出 21 萬張上市以來的天量，出現本土法人丟、外資撿的戲碼，不但為外資買超之冠，今年以來更已獲外資加碼超過 21 萬張，外資持股比超過 5 成 3，推升其股價躍升金融股股王。

整體來說，在中美貿易戰談判出現進展後，外資開始回籠，外資今年短短 2 個月以來，共買超 1016.86 億元，其中，光是 2 月單月就大手筆買超 637.9 億元，占比 62.7%，顯見 2 月雖然工作天數較短，但外資加碼力道與速度超越 1 月。只要國際股市在連假期間不添亂，長假過後，挾帶外資連買氣勢，台股可望蓄勢挑戰年線。