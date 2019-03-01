〈鉅亨看世界〉主題樂園 vs 動態定價模式

近年來，日本東京迪士尼樂園的門票，在歷經 2015 年及 2016 年，各調漲 500 日圓後，成人的一日護照已來到 7400 日圓 (學生票 6400 日圓、兒童票 4800 日圓)。然而經營日本東京迪士尼的 Oriental Land (4661-JP)，過去 5 年的股價卻一直表現突出，在股價上漲率的表現遠優於東證 1 部上市公司的平均值。

Oriental Land 股價表現 (圖：Investing.com)

在 2019 財年 (截至 3 月底) 的上半年度 (2018 年 4 - 9 月) 裡，東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋的合計入場人數創下同期新高，達到 1551 萬人。為了公司未來成長，及提高主題樂園的價值，Oriental Land 也採取了將工讀生升格為正式員工等相關營運改善措施。

特別是東京迪士尼似乎具有不受景氣左右的獨特魔力，在 1990 年代初期日本泡沫經濟過後，東京迪士尼的入場人數依舊不減反增。而維持這樣的盛況，也是東京迪士尼業績持續成長的經營祕訣。

東京迪士尼樂園 (圖：AFP)

而在進入園內後，只允許食用飲用園內販賣的餐飲，也是東京迪士尼業績成長的重要關鍵。這樣的作法，不但可讓消費者更容易進入迪士尼的夢幻世界，阻斷與外頭世界的聯結，業者的荷包也是賺得滿滿的。

2014 年度，東京迪士尼的入園人數達到 3130 萬人，創下歷史新高。2018 年度的入園人數雖可望更新這個紀錄，但是從增長的速度來看，已難以重現往日光景。

2019 年 10 月，日本的消費稅即將調漲，東京迪士尼的入場門票也可能會跟著上揚。如果屆時調漲到 8000 日圓水準的話，這對消費者來說將是一大負擔。

東京迪士尼樂園 (圖：AFP)

法政大學的真壁昭夫教授就認為，採取動態定價模式 (Dynamic Pricing)，也就是在淡季時調低門票價格，而在旺季時將門票調高，或許是可行的作法。

在美國的運動賽事及演唱會門票，採取動態定價模式是很普遍的作法。而這樣的價格設定方式，在日本等國的認知度還很低。日本甲組職業足球聯賽「J.League」已有部分球隊導入動態定價模式，也增加了門票收入。而大阪環球影城在 2019 年 1 月開始，也開始實施動態定價模式。

對於迪士尼的粉絲們來說，不論淡旺季，門票的價格也許都不是問題。但是對於其他純粹想去體驗看看的民眾而言，門票的高低就會左右他們的意願。如果業者採取動態定價策略，或許可在淡季時增加營收，又可開拓潛在的新客源。