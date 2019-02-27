搶自駕車商機！日本多間化學品大廠擴大產能

日媒日刊工業新聞報導，由於近來自駕車題材發酵，日本各家化學品大廠也在相關原料上展開熱烈攻勢。住友化學 (4005-JP) 在日本國內展開砷化鎵磊晶矽晶圓片生產，出光興產 (5019-JP) 也預定在 2021 年度於馬來西亞生產車用電子上所使用的工程塑膠。日新月異的自駕車技術，讓汽車業界面臨百年一度的變革期，激烈的研發競爭也跨越了業種和國界。而各大化學廠商，在相關原料的供給上，也試著跟上這股浪潮。

隸屬住友化學集團的「SCIOCS」，在日本茨城縣的日立工廠，展開垂直共振腔面射型雷射 (Vertical Cavity Surface Emitting Laser，VCSEL) 所使用的砷化鎵 (GaAs) 磊晶矽晶圓片 (Epitaxial Wafer) 生產。相關製造設備的引進與轉移已即將完成，預計最快將可在 3 月展開樣品出貨。

該款晶圓片的生產，過去是由同集團位在美國亞利桑那州的工廠負責。由於蘋果 (AAPL-US) 陸續在新款 iPhone 及 iPad Pro 上採用 Face ID，也使得 VCSEL 在近期內的需求量大增。

採用 Face ID 技術的 iPhone X (圖：AFP)

而將 VCSEL 的生產據點分散到美日兩處的工廠，對於在自駕車及 AI 人工智慧領域上有龐大需求，卻擔心中美貿易未來發展的中國而言，以及汽車製造產業密集的日本而言，都可確保供貨上的穩定。

出光興產預計在 2019 年 3 – 4 月時，對於馬來西亞的 SPS 塑膠原料工廠投資案，作出最後決定。如果屆時在當地設廠，預估年產能將達 9000 公噸。也將是該公司在日本千葉工廠之外，第 2 個生產 SPS 塑膠原料的據點。由於 SPS 塑料不會遮蔽電波，廣泛用於車用毫米波雷達 (Millimeter Wave Radar) 的外殼上。

三菱瓦斯化學 (4182-JP) 在 2020 年度前，將開發用於相機鏡頭的耐高溫特殊聚碳酸酯。目標是能夠應用在汽車引擎周遭等嚴苛環境，將超越目前智慧型手機所使用的材料等級。

在汽車產業面對「CASE」(Connected, Autonomous, Shared, Electric) 的時代浪潮，還有預計在 2025 年之後普及的自駕車技術，歐、美、日、中等國在相關技術的競爭上也將日趨白熱化。