歐股盤前─市場關注川金二會 歐洲Stoxx 50期指跌0.12%

「川金二會」將登場，外界高度關注，今 (27) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.12%。

台北時間週三下午 3 點 03 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.12%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.02%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.04%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.11%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.42%，深證成指下跌 0.92%；南韓 Kospi 指數上漲 0.37%，日經 225 指數上漲 0.50%；台股收跌 2.38 點，至 10389.17 點。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾日前重申，對進一步升息保持「耐心」，近期疲弱的經濟數據，不影響美國經濟穩健成長；另一方面，投資人持續等待美中貿易談判前景明朗化，週二美股收跌。

昨日道瓊工業指數收跌 33.97 點 (0.13%)，至 26057.98 點；標普 500 指數下跌 2.21 點 (0.08%)，至 2793.9 點；那斯達克指數收跌 5.16 點 (0.07%)，至 7549.30 點。

鮑爾 26 日赴參議院作證，他指出，美國經濟尚屬健康，但成長力道較去年弱，未來 Fed 的決策，仍將立基於數據，並隨經濟情勢變化，對各項資訊進行考量。

美國總統川普與北韓領導人金正恩，將於 27、28 兩日，在越南舉行二次峰會；白宮方面指出，川普和金正恩，將在越南當地時間晚間 6 點 30 分會面，兩人先進行約 20 分鐘的一對一談話，之後共進晚餐，隔日也將舉行會議。

另一方面，美國眾議院週二藉由投票，否決了川普宣布進入國家緊急狀態一事，該法案之後將提交至參議院，再次進行投票。

歐洲政壇消息方面，據傳英國首相梅伊正在考慮延後脫歐，且英國在野黨領袖柯賓 (Jeremy Corbyn) 終於點頭，支持舉辦二次脫歐公投。