機構調查：荷蘭是全球自駕車準備度最高的國家

根據國外媒體報導，在「KPMG International」所公布的「2019 自動駕駛車輛準備指數」(Autonomous Vehicles Readiness Index，AVRI」報告中指出，荷蘭是在 25 個調查國家當中，自駕車準備度最高的國家。

2018 年，KPMG International 首次就自駕車的運用及整合，對全球 20 個國家，在政策與法規、科技與創新、公共建設，以及消費者接受度等，四項關鍵要素的發展狀況進行了評估。

在 2019 年的 AVRI 報告當中，KPMG International 新增了挪威、芬蘭、以色列、捷克、匈牙利等 5 國，調查對象也來到了 25 個國家。

2019 年 AVRI 前 10 名國家：

荷蘭 (2018 排行第 1) 新加坡 (2018 排行第 2) 挪威 (n/a) 美國 (2018 排行第 3) 瑞典 (2018 排行第 4) 芬蘭 (n/a) 英國 (2018 排行第 5) 德國 (2018 排行第 6) 阿聯 (2018 排行第 8) 日本 (2018 排行第 11)

其它，南韓排名第 13 (2018 排行第 10)、以色列排行第 14 (n/a)、中國排行第 20 (2018 排行第 16)。

第 1 名的荷蘭，與鄰近國家合作，計畫在阿姆斯特丹到安特衛普、鹿特丹到魯爾溪谷的主要路線上，進行規模超過 100 輛的無人卡車車隊測試，並預定在未來實用化。

而新加坡在當地一流大學的研究成果下，排名第 2。為了模擬高溫多濕的環境，興建了一個具備人工降雨設備的自駕車測試場地。

在 2019 年新列入評鑑國家當中，排名第 3 的挪威。立法讓自駕車在一般道路上的測試合法化，業者也展開了小規模的自駕巴士服務。預計在 2019 年，自駕計程車也將會在挪威上路。

豐田的自駕實驗車平台 TRI-P4 (圖：翻攝自 TOYOTA 官網)

日本在自駕車的表現上，在技術及創新投入許多資源，於自駕車相關專利及道路物流基礎建設等方面，都得到了很高的評價。日本約 1/4 的人口超過 65 歲，這些人主要居住在都市之外的地方。為了減少車禍事故及塞車問題、提供高齡人口交通手段，並提升交通工具的運輸效率，自駕車也成為發展重點。2020 東奧 ‧ 帕運即將在明年展開，也可望加速自駕車在日本實用化的腳步。