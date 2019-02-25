新光金營運三引擎發威 今年擴大徵才4000名新血

數位金融時代來臨，為因應時代趨勢積極創新轉型，加上金控營運三引擎所需，新光金控 (2888-TW) 今 (25) 日宣布，陸續於全台進行數十場校園徵才活動，首場校園徵才博覽會於 3 月 9 日在台灣大學舉行，今 (2019) 年新光金控招募人數目標近 4000 人，大舉招兵買馬。

新光金控在去年併元富證券後，將朝保險、銀行、證券三引擎經營模式發展，除了完整金控一站式 (one-stop-shop service) 全方位金融服務的目標，更可望進一步加強海外及大陸市場的布局及業務拓展，發揮合併多重綜效，也因此，在金控三引擎的積極發展之下，新光金對於人才需求也提升。

新光金控今年以「用心改變世界，用光照亮未來」為徵才招募主軸，新光金控表示，未來金融領域充滿許多未知的可能性，需要多元背景且不同專業的人才加入，除了金融財務本業背景，數位金融、資訊科技、電子商務、金融法務、洗錢防制專業人員的跨界多元人才都是新光集團希望招募的新氣象。

新光金控暨各子公司預計招募 3000 名外勤業務菁英，另外，招募超過 100 位數位金融資訊及行銷人才，並將培訓 50 位主力儲備業務主管及 MA 管理菁英。內勤則提供超過 300 個各類專業職缺。

其中，新光人壽今年擴大招募「數位資訊、行銷及服務人才」，提供優渥薪資、投入豐富資源，全力培育具金融保險專業與數位科技運用的菁英。此外，也廣邀具備資料探勘、統計分析及市場行銷的「客群經營人才」加入，以永續客群經營，提供更優質的商品及服務。

新光人壽表示，深知優秀員工為企業的資本，向來注重人才發展及培育，也長期與新加坡國立大學李光耀公共政策學院合作，為主管打造海外進修課程系列及長期培訓計劃，積極培養年輕有創新經營能力的團隊。日前於現代保險教育事務基金會舉辦第 25 回「全國財金保險系所畢業生就業意願大調查」中，更蟬聯財金保險系所應屆畢業生票選「最嚮往的壽險公司」，顯示新光人壽作育英才備受外界肯定。

新光人壽除了定期舉辦 Fintech 金融科技課程及研討會，增進員工專業知識、汲取新知，也深耕校園保險教育，目前已與國內 30 所大專院校簽訂產學合作，提供實務課程、專題講座及舉辦暑期「金融成長營」、「夢想營」實習方案等。更是同業唯一由總公司整合內外勤資源，提供學生至企業實習，了解金融實務運作，並培養考取專業證照，厚植各項專業能力。

新光銀行近年也著重培養多樣化人才，包含儲備幹部、財富管理、數位金融、行銷業務、經營企劃、金融法務、洗錢防制專業人員等，其中「儲備幹部 (MA) 培訓計劃」，以培育專業的銀行接班梯隊為目標，除了透過各項金融專業及實務應用等多元課程，強化主管接班人應具備的專業知識與技能，並透過交付 MA 專案任務、參與經營活動及海外培訓等，讓新光銀行 MA 成為獨當一面的經營管理主管。

元富證券也積極招募證券專才，熱門的職缺包括數位資訊人員、財務工程人員、風險管理人員、證券理財專員與法令遵循人員等。此外，在深耕校園與培育優秀證券人才方面與國內大學相關系所合作，提供一個與企業職場接軌、學以致用的實習機會。為了拓展招募證券理財業務人才，推動「全方位證券理專招募與培訓計畫」，持續招募有潛力的業務人才，並給予新進同仁完整的職前訓練。