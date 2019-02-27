龍巖去年純益成長18% 賺回逾半個股本 中國溫州陵園Q3開賣

殯葬服務業者龍巖 (5530-TW) 董事會通過 2018 年全年財報，稅後純益為 21.81 億元，年增 18.25%，每股純益為 5.19 元，今年是龍巖西進中國進行陵園銷售的元年，公司預計第 3 季正式銷售溫州瑞安陵園。龍巖將於 5 月 31 日召開股東會。

龍巖今年確立中國大陸營運模式後，3 年內將在大陸新增包括石家莊、重慶等地陵園開發項目，中期目標是在未來 3-5 年內推動合資開發公司，在中國或香港上市。

龍巖與遠洋集團合資的龍洋生命公司，資本額為 5600 萬美元，由龍巖與遠洋集團持股各半，龍洋生命進行開發的中國大陸第一筆 500 畝陵園開發案，第一期商品預計第 3 季完工開賣，首期將推出的陵園總數及訂價，目前也在擬訂中。

龍巖去年財報營收 49.57 億元，毛利率 67.45%，年減 7.21 個百分點，稅後純益為 21.81 億元，年增 18.25%，每股純益為 5.19 元。

龍巖委由信義房屋 (9940-TW) 標售台北市中心商用不動產，去年完成標售，敦北南京商圈台北金融中心大樓部分樓層，由新光人壽以 20 億 735 萬元得標，龍巖預估獲利 2.3 億元，對龍巖每股純益貢獻 0.55 元，詹淑娟指出，這筆不動產處分案已在 1 月入帳，並將處分入帳款償還銀行貸款，有助於降低龍巖的負債比，也為今年的首筆不動產處分入帳。

同時，龍巖持有的台北市忠孝 SOGO 商圈的太平洋商業大樓 3 個樓層，目前也積極與賣方進行議價中