避險成本居高不下 壽險業1月續匯損226億元 惟淨值單月回升1756億元

新台幣 1 月尚稱平穩，僅微幅貶值 0.02%，但是避險成本仍居高不下，金管會今 (26) 日公布國內壽險業今 (2019) 年 1 月匯損金額還是高達 226 億元，不過好消息是，保險業淨值與去年 12 月底相比已經大舉回升 1756 億元，只是去年同期基期較高，比起去年同期則大減 2524 億元。

統計今年 1 月，壽險業匯兌利益雖然有 154 億元，但是卻因避險損失高達 325 億元，及外匯價格變動準備金淨變動損失 55 億元所拖累，一來一往下，壽險業的匯損壓力還是苦不堪言，今年單月匯損金額為 226 億元，不過比起去年同期匯損 258 億元與去年 12 月匯損 301 億元已略見改善。

截至 1 月底，壽險業外匯價格變動準備金餘額為 614 億元，較上月份增加 55 億元。

不過，隨著資本市場反彈，截至 1 月底，保險業淨值也大舉回升到 1 兆 3827 億元，比起去年底的 1 兆 2071 億元，回升了 1756 億元，但是因為去年同期基期高，所以比起去年同期減少 2524 億元或 15.4%。其中，壽險業淨值為 1 兆 2622 億元，單月有回升 1721 億元，但較去年同期減少 2536 億元或 16.7%。

在獲利部分，金管會統計，保險業稅前盈餘為 57 億元，較去年同期減少 208 億元或 78.5%。其中壽險業稅前盈餘為 46 億元，較去年同期減少 201 億元或 81.4%，等於賺不到去年元月的五分之一，表現很疲弱；產險業稅前盈餘為 11 億元，較去年同期減少 7 億元或 38.9%。