今年有6大挑戰 壽險業依舊辛苦 富邦人壽：仍將力拚獲利成長

富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽去年自結總保費收入 5429.7 億元，較 2017 年成長 5.3%，展望今 (2019) 年營運，總經理陳俊伴今 (26) 日表示，對壽險業來說，今年有「經濟放緩和大環境不確定因素不少」等 6 大挑戰，壽險業依舊會很辛苦，但今年富邦人壽還是會努力力拚獲利成長。

富邦人壽去年自結總保費收入達 5429.7 億元，較前年成長 5.3%，超越南山人壽，坐上壽險業第二大，自結新契約保費收入達 1903.8 億元；但去年飽受避險成本所苦，自結稅後純益只有 252.2 億元，與 2017 年全年大賺 323.2 億元相比大幅衰退，去年 EPS 約 2.28 元，不過，累積至去年底自結資產總額已近 3.9 兆元。

展望今年，陳俊伴表示，今年的壽險業有 6 大挑戰，分別為：一、今年經濟放緩，大環境不確定因素不少，仍會讓資本市場不安定。二、將持續強化法規和法遵，預期今年經營成本仍會持續墊高。三、金融科技還在初期階段，投注不少成本，但成效尚不明顯。四、網路投保應該要找出新東西，不能只是拚費率。五、需要針對產品更客製化，讓保戶更了解商品，否則很難做到「保障預測」。六、很多外溢型保單為了趨勢和未來不得不去做，但卻叫好不叫座，這些都是壓力。

其中，網路投保部分，富邦人壽去年的網投總保費穩坐業界之冠，連 2 年蟬連冠軍座，網投年金險累積保費收入為新台幣 6 億元，年成長 60.7%，最受民眾青睞。

陳俊伴表示，去年是壽險業很辛苦的一年，尤其下半年面臨資本市場震盪，讓壽險業經營與投資都很辛苦，今年前景依舊很難預測，預期今年經營還是需要「花很大力氣」，但是富邦人壽今年將再增員 6000 人，，持續擴大組織人力，今年會努力力拚獲利成長。同時，在業務員通路，特別透過「行動業務員 3.0」專案，用行動裝置將銷售、增員、服務與組織管理等面向數位化。