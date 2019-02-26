皆大歡喜接收GE生物後 Moody's不排除降Danaher評級

穆迪投資服務 Moody's 周一 (25 日) 表示，在 Danaher (DHR-US) 同意以約 214 億美元的價格收購奇異 (通用電氣) GE (GE-US) 的生物製藥部門後，Danaher 的評級可能會下調。

前 Danaher 執行長、現任 GE 執行長 Larry Culp 將年營收約 170 億美元的生物製藥部門販售給老東家，而華爾街、GE、及 Danaher 三方皆大歡喜。

通過提供幫助製藥公司開發新療法的機器和材料，Danaher 將從行業的發展中受益，而不會在藥物實驗失敗時承擔風險。Danaher 股價周一收盤也上漲 8.43% 來到 123.15 美元。

Danaher 股價趨勢圖

GE 股價盤後也上漲 6.39% 來到 10.82 美元。同時，GE 破產的保險費用也降至 5 個月的新低。

GE 股價趨勢圖

爲了這次的併購，Danaher 表示它將通過債務、股票發行約 30 億美元、新債卷設制、和手頭現金的一些組合為該交易提供資金。

該機構表示，將 Danaher 的「A2」長期無擔保債務評級可能降級，並稱降級「可能不會限制在一個等級」。

Moody's 預計，Danaher 的債務與 Ebitda 比率在交易完成後將超過 4 倍，遠高於公司目前的 2 至 2.5 倍目標。

該機構提到，其評估將包括 Danaher 的資本結構及其去槓桿化的前景，戰略和金融政策的變化，以及公司未來幾年的基本財務業績。