大成斥24億元建嘉義新廠 預計明年Q1完工

大成 (1210-TW) 董事長韓家宇今 (14) 日指出，看好台灣食品業發展，投資 24 億元在嘉義馬稠後產業園區興建全新食品工廠，未來將主要產品以雞、豬加工品類為主，預計 2020 年第 1 季完工投產，投產後每月產能將達 2500 噸，將是台南食品加工舊廠的 2.5 倍，新廠年營收將達 40 億元。

韓家宇在今日上午嘉義馬稠後產業園區興建全新食品工廠動土典禮時，作以上表示。

韓家宇並強調，嘉義食品廠將依循 HACCP 生產控管及 ISO 管理系統，並採用國家實驗室 TAF/TFDA 認證大成品檢中心先進檢驗設備檢驗，針對原料及成品安全衛生品質作最嚴厲的把關，且運用大成可溯源的生產控管模式，進行嚴謹的食品安全規範要求。

大成嘉義馬稠後食品加工廠，占地面積 8800 坪，以打造一座符合工業 4.0 並運用 MES 及 SAP 系統並採用高效益連續式生產設備生產的食品工廠為目標。

大成嘉義馬稠後食品廠預計將在 2020 年第 1 季完工投產，主要生產項目以雞、豬加工品類為主，包括零食小點類、運動蛋白補給品類、運動營養液、膠原蛋白液、養生食補系列、台灣特色伴手禮、鍋物料類、拌麵醬料包，投產後預計產能為每月 2500 噸，年營收達 40 億元。

大成嘉義馬稠後食品加工廠完工後，預計將雇用 300 名員工，目前規劃以嘉義在地員工為主，以提高地方就業機會，未來食品廠入駐產業園區，將帶動附近的附屬產業。