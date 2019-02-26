玉晶光去年純益衰退1成 EPS 9.36元 1月每股淨賺0.19元

蘋果新手機銷售失利、砍首季財測，加上整體智慧型手機銷售疲弱，包括大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW) ，2018 年營收及獲利都出現衰退情形；玉晶光今 (26) 日公布 2018 年自結全年稅後純益 9.34 億元，年減 10%，每股純益為 9.36 元。

玉晶光 2018 年第 4 季營收為 21.4 億元，年減 21%，稅後純益為 2.88 億元，年減 50%，每股純益 2.89 元；累計 2018 年全年營收為 79.27 億元，稅後純益 9.34 億元，年減 10%，每股純益為 9.36 元。

玉晶光今日也公布 1 月自結獲利，單月營收 4.26 億元，年減 45%，單月稅後純益為 1920 萬元，年減 76%，單月每股稅後純益為 0.19%。

玉晶光指出，光學元件中長期應用面擴散，有助營運表現，但是第 1 季營收仍屬淡季水準。

玉晶光董事長陳天慶日前指出，智慧型手機搭載光學鏡頭 3D 感測、VR/AR 等新應用，搭載鏡頭數也在增加中，其中 3D 感測鏡頭由 1 顆增加為 3 顆，後置鏡頭也朝 3 鏡頭甚至 4 鏡頭發展，帶動包括大光圈、中距離及長焦鏡頭等需求。

大立光日前公布 1 月營收表現也處於低檔，大立光 1 月營收為 33.47 億元，較 2018 年 12 月 (32.27 億元) 成長 3.72%，但仍較去年同月 35.16 億元下滑 4.82%，受 2 月工作天數減少影響，預估營收將低於 1 月。

大立光今日公布 2018 年全年正式財報，營收為 499.52 億元，毛利率 68.78%，年減 0.58 個百分點，稅後純益 143.7 億元，年減 6.18%，每股純益為 181.67 元。