蘋果新機銷售不振 光學廠大立光、玉晶光去年營收都見到衰退情形

蘋果新手機銷售失利也砍首季財測，加上智慧型手機銷售疲弱，包括大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW) 2018 年營收都出現衰退，玉晶光今 (8) 日公布指出，第 1 季營收仍屬淡季水準。

玉晶光今日公布 2018 年 12 月營收為 6 億元，月減 16.69%，年減 39.99%，2018 年全年營收為 79.27 億元，年減 1.24%，去年第 4 季營收 21.4 億元，季減 9.96%，年減 20.97%。

大立光日前公布的 12 月營收表現也不佳，去年全年營收達 499.52 億元，年減 5.98%。

玉晶光原即對去年第 4 季營運看法保守，但是公司強調，光學元件中長期應用面擴散，有助營運表現，但第 1 季仍為營運的淡季。

玉晶光董事長陳天慶則日前指出，智慧型手機搭載光學鏡頭 3D 感測、VR/AR 等新應用，搭載鏡頭數也在增加中，其中 3D 感測鏡頭由 1 顆增加為 3 顆，後置鏡頭也朝 3 鏡頭甚至 4 鏡頭發展，帶動包括大光圈、中距離及長焦鏡頭等需求。

玉晶光公布 10 月自結單月稅後純益為 1.08 億元，月增 24.68%，年減 23%，加計前 3 季財報，玉晶光前 10 月稅後純益 7.54 億元，依目前 9.98 億元股本計算，每股純益為 7.56 元。