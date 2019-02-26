桃園A7郵政物流園區將導入大賣場 估可創造6000個工作機會

看好跨境物流商機持續擴大，中華郵政自去年 1 月起斥資逾 200 億元開始在桃園龜山 A7 專區興建「郵政物流園區」，中華郵政公司副總經理李甘祥今 (26) 日表示，園區內採「前店後廠」模式，將導入大賣場、旅宿和商辦功能等，而整體園區啟用後估計將可創造約 6000 個工作機會。

鄰近機捷 A7 站的郵政物流園區占地 17.14 公頃，規劃有 5 棟建物，包括郵政物流中心、北台灣郵件作業中心、郵政資訊中心、郵政訓練中心，以及工商服務中心，其中，園區內公共設施預計今年底完工，而郵政物流中心預計在 2021 年上半年完工。

李甘祥進一步說明，工商服務中心是為滿足園區內業務需求、並活絡地區商業而規劃，將對外招商，目前已和幾家綜合性賣場業者接洽中，至 4 月 10 日截止投標，希望串連起 A7、A8 和 A9 的地方商業活動。

郵政物流園區以建置智慧園區為目標，將導入多項自動化設備，可大幅提升處理郵件量的效率，李甘祥指出，未來每一小時可處理 2-2.5 萬個郵件，預計小包將占 1.2 萬個，較目前的處理能量增加 2.5-3 倍左右。

此外，園區啟用後也將邀集海關和檢驗檢疫單位進駐，力拚成為「物流公用平台」，藉此與跨境業務深度串聯，並吸引國內外電商業者進駐。