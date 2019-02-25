〈MWC登場〉微軟發布開發商A.I.相機Azure Kinect 售價399美元

微軟 (MSFT-US) 週日 (24 日) 在世界通訊大會 (MWC) 上發布了一款 A.I. 商用智慧相機「Microsoft Azure Kinect」。

微軟在年度報告上將 A.I 視為接下來的發展首務，微軟正利用其 Kinect 和 Azure 公共雲品牌為此鋪路。

微軟 Azure 行銷副總裁 Julia White 在大會上表示，Microsoft Azure Kinect 是「一款先進的新智慧設備，可以讓開發商創造支援 AI 的更廣泛體驗。」

該系統配載 100 萬畫素深度鏡頭、1200 萬畫素相機和一組 7 個麥克風的陣列，可與多種運算類型搭配使用，除了能看到、聽到更多細節外，還可以「理解」這些輸入的資訊。

White 宣布，該設備售價 399 美元，現已提供開發商預約下訂。

看準 A.I. 相機市場的不只微軟，事實上亞馬遜 AWS 在 2017 年後期就推出了以開發商為目標的 A.I. 相機。然而，以大型雲端供應商來說，谷歌 (GOOGL-US) 迄今卻還沒推出開發商使用的 A.I. 相機，但卻宣布了以消費者為目標的 A.I. 相機「 Google Clips」。

微軟 2010 年發布了用於 Xbox 電玩主機的 Kinect 體感設備，2012 年再推出可用於 Windows 系統 PC 的 Kinect 版本，2017 年宣布停止製造 Kinect，並指出該設備迄今銷售量為 3500 萬台。

去年微軟開始在 Azure 背景下討論起 Kinect 技術，現在該技術已有了全新面貌。White 表示，這款新產品是微軟 Azure 雲團隊和設備團隊的合作結晶，該設備團隊先前也創造過 Surface Hub 商用設備和其他產品。

目前 Microsoft Azure Kinect 早期合作夥伴包括 AVA Retail 和 Ocuvera。

AVA Retail 可藉此實現自助結帳和「拿就走」購物方式，而 Ocuvera 則克里夫蘭診所合作，用以預測醫院、療養院中病人從床上跌落的可能性。