〈MWC登場〉看準未來職場將加強AR運用 微軟推出HoloLens 2

微軟 (MSFT-US) 週日(24 日) 在世界通訊大會 (MWC) 上發佈 HoloLens 2，為其混合實境頭戴式設備的升級版，顯見該公司更加認定，未來工作場所將更高度使用全息投影技術。

HoloLens 2 頭戴式設備售價 3500 美元，較 4 年前微軟發布的第一代 HoloLens 商業價格便宜 1500 美元，微軟也提供每月 125 美元的訂閱選擇。降價策略可讓該款設備對微軟的商業用戶更具吸引力。

混合實境或說實境增強 (AR) 技術，是將全息圖等數位圖像投射到現實生活畫面上的技術，微軟 HoloLens 2 的視野範圍較前一代擴大一倍，微軟稱新版本比前代舒服三倍。

HoloLens 2 的其他主要功能包括：

實時眼動追踪

透視全息鏡頭

高通 Snapdragon 850 處理器

HoloLens 2 推出之際，適逢微軟員工抗議公司與美陸軍合作的爭議，微軟員工團體以公開信件向執行長 Satya Nadella 和法務長 Brad Smith 抗議，拒絕將自身技術用在製造「戰爭和壓迫」的產品上。

（詳見報導：員工發出連署信 抗議微軟為美陸軍提供 AR 頭盔）

微軟是戮力投資虛擬實境 (VR) 和實境增強 (AR) 設備的企業之一，其他包括臉書 (FB-US) 旗下的 Oculus 也在去年秋季推出售價 399 美元的 Quest 頭戴式設備，新創公司 Magic Leap 推出售價 2295 美元的頭戴式設備，就連中國科技巨擘華為去年 11 月也向媒體透露，有計劃在未來一至兩年間推出 AR 眼鏡。

然而，這些設備的高價位是消費者望之卻步的原因之一，根據調研機構 IDC，去年第三季 VR 和 AR 設備銷售量回彈上升，但在此前已連續 4 次銷售量下滑。

微軟的策略一直是以願意重金採購的企業客戶為目標。