今年同店銷售展望不如預期 Shake Shack股價盤後交易走跌

美國知名新興漢堡連鎖店 Shake Shack (SHAK-US) 週一 (25 日) 公佈財報獲利和營收都超出分析師預期，但由於同店銷售成長前景疲弱，該公司讓投資人感到失望。

該公司股價在盤後交易時段先上漲近 4%，然後下跌超過 2%。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，以下是該公司報告的與華爾街預期相比的情況：

每股收益：調整後為 6 美分，預期為 3 美分

收入：1.243 億美元，預期為 1.188 億美元

Shake Shack 第 4 財季將其淨虧損從 1103 萬美元或每股 47 美分收窄至 54.8 萬美元或即每股 3 美分。經調整後，該公司預估獲利為每股 6 美分，高於 Refinitiv 調查分析師預期的每股 3 美分。

淨銷售額成長 29.3% 至 1.243 億美元，超過預期的 1.188 億美元。由於售價上漲 2.6%，本季同店銷售額成長 2.3%，華爾街預計為下跌 1.2%。

Shake Shack 本季開設了 20 個分店，其中 17 個由美國本土企業經營。

對於 2019 年，該公司預計同店銷售額持平至成長 1%。該展望反映了該公司 12 月實施的漲價 1.5% 的影響。

Shake Shack 今年預計營收在 5.7 億美元至 5.76 億美元之間。分析師預計該公司 2019 年的銷售額將達到 5.76 億美元。

財務長 Tara Comonte 在電話會議上告訴分析師，一些地方在過了開店的高流量後正在經歷第二年的蕭條。該公司的同店銷售指標是以開店至少 24 個月的店面來計算。

這家漢堡連鎖店計劃在 2019 年開設多達 58 家店面，包括直營店和加盟店。這家總部位於紐約的公司今年也在繼續全球擴張，首次在中國大陸、新加坡、菲律賓和墨西哥設點。該公司將於今年稍晚時在香港開設首家國際辦事處，以強化其以亞洲為重點的成長計畫。

該公司還發布了 2020 年展望，目標是至少 320 個新店面和超過 7 億美元的營收。