川普想達成協議 學者：美國更難對中國施壓

美國總統川普宣稱，美中貿易談判進展良好，他計畫與中國國家主席習近平舉行「簽約峰會」，簽署協議；對此，學者認為，川普已讓談判對手發現，他亟欲達成協議，「這會使美國更難對中國施壓」。

川普 24 日於推特宣布，因貿易談判取得具體進展，他打算延長貿易戰「休兵期」；昨日，他又「加碼」，稱兩國「已經非常、非常接近」達成協議的程度，預計將舉行「簽約峰會」。

值得注意的是，川普的發言，並未明確定調，貿易戰休兵期會延長多久，也沒提到「簽約峰會」的日期；美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 則強調，若美中無法達成協議，美方將按照原定計畫，對中國輸美商品加稅。

康奈爾大學中國問題專家、貿易學教授 Eswar Prasad 在接受路透社採訪時表示，川普已讓談判對手察覺，他希望達成協議，「這會增加達成協議的可能性，卻也讓美國更難對中國施壓，要求中方在產業、經濟等方面，做出重大讓步。」

俄勒岡州民主黨國會眾議員 Earl Blumenauer 說，中國竊取知識產權、強制技術轉移，是相當不公平的手段，「如果只達成簡單的商品銷售協議，無法解決這些問題。」

美國製造商協會執行長 Jay Timmons 亦指出，川普應堅持達成具規範功能的協議，才能解決中國竊取知識產權、強制技術轉移的問題。