脫歐陰霾下 英鎊上漲空間有限

英鎊兌美元連續第 3 週下跌，工資增長和失業率是即將到來的一些關鍵指標。此外，企業對於無條件的「硬」脫歐擔憂也展開了準備，面臨未知。

英國本周主要的指標較上周相比走低，對英鎊造成壓力。英國經濟第四季度放緩，增長率達 0.2%，而第三季度為 0.6%。製造業指數下滑 0.7%，過去 6 個月已經下降了 5 次。在通膨方面，CPI 也放緩至 1.8%，這是兩年來首次跌破 2.0% 水平。

由於零售以 1.0% 的強勁增長反彈，超出預期，英鎊也減少了損失。相較於英國，美國的 1 月份消費者支出慘淡，零售和核心零售大幅下滑。

英鎊兌美元達 1.29052。

英鎊兌美元價格趨勢圖 / 圖：xe

盡管如此，英國脫歐的不確定性保持著該貨幣再度下跌的空間。

如空中巴士 Airbus (EADSY-US) 等企業周日也表示，如英國執行「硬脫歐」，它將會對未來英國投資進行「艱難的考量」。空巴資深副總監 Katherin Bennett 表示，爲了英國脫歐準備，在備品零件和 IT 系統上已砸了千萬歐元的成本費用。

在無法與國會議員達成協議的情況下，英國首相梅伊 Theresa May 還是決定於 3 月 29 日脫歐，同時，歐盟也拒絕改變已經同意的退出協議。英國宏觀經濟數據將於周二 (19 日) 啟動，其中包括該國最新的就業更新數據等。