〈每日外資外匯觀點〉貿易戰休兵延長 削弱美元避險需求但挹注新動能

美國總統川普發布最新推文表示，原定三月一日提高對中國關稅的最後期限將延後，周一亞洲盤早盤，市場風險偏好升溫，美元指數走勢持續疲軟，96.5 再度失守，市場將關注本周聯準會主席鮑威爾談話及美國 GDP 等經濟數據公布。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美元上周小幅下跌，2 月上半月的漲幅收斂，但仍能守在自 2018 年中以來的波動區間的中線附近。

DailyFX 分析師撰文指出，中美貿易關稅大限延期，有利市場本周以積極的情極開盤，降低市場避險傾向；而關稅大限延期，形成的樂觀貿易前景，削弱了避險需求，對美元來說則是利空。

BK 資產管理的外匯策略總經理 Kathy Lien 表示，上周外匯市場呈現狹幅震盪， 中美貿易關稅大限延期的新題材注入，將為市場波動帶來新動能，並預期美元未來一周的資金流動，仍持續受到市場風險偏好動向的影響。

在英鎊方面，目前外界預期英國首相梅伊本周將無法達成新的脫歐協議，若議會將採取行動以主導脫歐進程，延遲脫歐的最後期限，將可避免無協議脫歐的混亂局面，英鎊將可獲得提振，東京三菱日聯銀行預期英鎊兌美元上看至 1.33。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

野村國際外匯策略師 Jordan Rochester 認為，目前市場對英國脫歐局勢仍抱持樂觀，不論是延遲脫歐的協議尋求以某種方式通過，或修正案排除無協議脫歐，或延長脫歐談判，都將會帶動英鎊飆升。