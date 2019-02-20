〈每日外資外匯觀點〉美銀美林：關注聯準會會議紀要三大焦點

在美國聯準會的鴿派立場氛圍下，美債殖利率急跌至 2.64%，美元指數周二再度承受壓力，一度跌破 96.5；周三美國聯準會公布會議紀要，以及舊金山聯準會戴利發表談話，將成為市場關注焦點。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美銀美林 (BofAML) 指出，由於聯準會近期的態度已經非常鴿派，市場須關注此次聯準會會議紀要三大焦點，分別是：一、為何聯準會短短六周內，就從暗示升息轉而預示不會進一步升息？二、聯準會下一步決策主要考量是什麼？三、聯準會如何看待資產負債表縮表進程？

該行分析師指出，資產負債表的討論可能最為重要，美聯儲上次政策會議上已經表態，資產負債表將會根據經濟情況做出調整，但在時間週期以及目標水平​​等，預期聯準會將在會議紀要中透露些許線索。

三菱日聯金融集團 (MUFG) 預期，聯準會可能在此次公布的會議紀要中，展現出更加鴿派的立場。

美國商務部本周向美國總統川普提交的進口汽車關稅調查報告 (323 報告)，引發市場關注，北歐聯合銀行和高盛均認為，美元的走勢掌握在川普的手裡，若汽車關稅相關的風險提高，美元將走強，歐元、日圓等貨幣則可能承受壓力。

在日圓方面，儘管日本央行 (BOJ) 行長黑田東彥警告，央行可能進一步放寬政策，令市場感到意外，但瑞銀全球財富管理仍認為，日本薪資成長加速勢必會刺激通膨上升，「遭到嚴重低估」的日圓將進行反彈。

美元兌日圓日 K 線圖。(來源：新浪財經)

瑞銀貨幣研究主管 Thomas Flury 並在報告中指出，全球經濟成長動能低迷也可能會刺激避險需求，日圓將從受惠。