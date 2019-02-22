〈華新法說〉不銹鋼業務可望落底回溫 新商場預計5月開幕挹注營收

華新 (1605-TW) 今 (22) 日召開線上法說，華新表示，線纜業務今年預計將持平表現；不銹鋼業務將以高值化來穩定獲利表現，去年第 4 季落底後，今年將逐步回溫，全年有機會達到損平；商貿地產業務方面，南京華新城 AB 地塊商場「華采天地」目前承租率近 100%，預計今年 5 月開幕，商場運營一年內可望成功獲利。

展望今年，華新表示，線纜部門方面，今年營運預計將持平，將持續提高包括太陽能、風電等產業電纜銷售比重，將持續關注國內綠能饋線不足的需求商機，並持續佈局風電領域，及擴展外銷市場，盼未來幾年產業電纜銷售比重能逐步成長，去年營收占比僅約 1.1%。

不銹鋼部門方面，華新指出，各地競爭者持續開出新產能，將藉由調整產品結構來因應，加速開發新鋼種及擴充產品尺寸，提升高值化產品比例，增加產業應用，來達到穩定獲利，預估不鏽鋼業務在去年第 4 季落底後，今年將逐步回溫，全年有機會達到損平。

商貿地產業務方面，華新表示，台北信義大樓已近滿租，每年獲利穩定；南京華新城 D 地塊住宅產品「璟園」，已於去年建設完成並部份交屋，認列 3.28 億人民幣，今年在取得主管機關核可後，盼能開始銷售另一部分，另有 700 個車位可銷售。

華新城 AB 地塊辦公樓採取分期開發，去年認列 5.6 億人民幣獲利，第二期與商場連棟辦公樓正在興建中，另有車位約 650 個，預計 2020 年底完工，將採取租賃或銷售形式，還在評估中，第三期開發案則在規劃中。

此外，商場部分，南京華新城 AB 地塊商場「華采天地」，總建築面積約 17 萬平方米，招商情況樂觀，目前承租率近 100%，將打造生活美學聚落、規劃藝術分享及文化空間，預計今年 5 月開幕，預期商場運營一年內可成功獲利。

至於美中貿易戰對營運的影響，華新表示，電線電纜事業方面，銅材部門競爭更趨激烈，已有下游客戶考量遷移生產據點，但華新保有穩定的客戶關係，盼透過產品品質的提升，持續穩定經營與客戶的關係；不鏽鋼事業方面，經濟不確定性會增加供需失衡的狀況，讓不鏽鋼經營變得更加困難，近幾年已持續佈局，降低產業應用面的銷售比重，但短期內沒有轉移生產基地的明確計畫。