〈分析〉川普延長貿易戰休兵期 全球經濟仍面臨五大不確定因素

根據《彭博社》報導，美中貿易談判前景樂觀，美國總統川普宣布，擬延長貿易戰「休兵期」1 個月左右；即使如此，全球經濟仍面臨以下 5 大不確定因素，應持續關注。

汽車關稅

美國商務部已向川普提交汽車進口與國安議題報告，外界高度關注，川普是否會對歐洲進口汽車及零組件，課徵 25% 的關稅；德國 Ifo 經濟研究院預估，若美國真的祭出 25% 關稅，長期來看，德國對美汽車出口，恐大減近 5 成。

穆迪投資服務公司 (Moody's Investors Service) 亦示警，假設美國調高歐洲進口車關稅，且歐盟當局祭出報復措施，對全球貿易量的影響規模，恐高達 5000 億美元。

中國經濟

中國國家統計局數據 (1 月 22 日公布) 顯示，2018 全年，國內生產毛額 (GDP) 年增率為 6.6%，創近 28 年新低；雖然北京當局持續祭出刺激措施，但其經濟前景，很大一部分仍取決於貿易戰情勢。

加拿大豐業銀行 (Scotiabank) 駐新加坡亞太經濟研究部門主管 Tuuli McCully 表示，「除非美中之間的問題，獲得具體解決措施，否則全球經濟前景，難有明顯改善。」

Fed 升息

聯準會 (Fed) 上週公布 1 月會議紀錄，與會者對於是否再次升息，看法分歧；部分官員主張，只有在通膨高於基本預期時，才有升息必要；但也有幾名與會人士認為，若經濟發展符合預期，今年稍晚，採取進一步升息是合適的。

美國經濟風險，也是決策官員關注的重點，中國、歐洲經濟成長趨緩，貿易戰、英國脫歐帶來的不確定性，使部分官員小幅下修對美國經濟成長的展望。

英國脫歐

英國脫歐陷僵局，外界擔憂，此事恐拖累歐洲經濟表現；英國首相梅伊日前表示，原定 2 月 27 日登場的脫歐協議表決，將延後至 3 月 12 日前舉行。

部分歐盟高層則考慮，把英國脫歐的時間點，再延後 21 個月，使期限延至 2021 年。

德義經濟

IHS Markit 數據顯示，2 月德國製造業採購經理人指數 (PMI) 為 47.6，創 74 個月新低；此外，德國聯邦統計局 (Destatis) 數據亦指出，去年第 4 季，德國 GDP 呈現零成長，勉強躲過技術性衰退命運。

去年第 4 季，義大利 GDP 季減 0.2%，連 2 季呈現負成長，陷入技術性衰退，主因在於，農、林、漁業產值下滑，且工業及服務業景氣皆趨緩。