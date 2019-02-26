〈區塊鏈大應用〉梅賽德斯賓士運用區塊鏈技術進行供應鏈管理

據報導，德國豪華汽車品牌梅賽德斯 - 賓士 (Mercedes-Benz) 已開發出基於區塊鏈技術的平台，旨在提高複雜供應鏈的透明度和可持續性。

梅賽德斯 - 賓士是德國跨國汽車公司戴姆勒 (Daimler AG) 其中的一個部門，將與美國提供合約管理的軟體公司 Icertis 合作，共同開發供應鏈使用的區塊鏈技術。

據知情人士透露，戴姆勒要求在該公司供應鏈中的供應商們保持高標準並履行合約義務，其中包括工作條件、人權、環境保護、安全、商業道德和合規性等。在此背景下，梅賽德斯 - 賓士和 Icertis 合作開發並編制了一個區塊鏈原型，該原型旨在確保供應鏈中所有參與者按照合約義務進行營運，如果任何供應商偏離合約協議及其義務，則變更將反映在分散式帳本 (DLT) 中。

梅賽德斯 - 賓士董事會成員 Wilko Stark 表示：「DLT 有可能從根本上徹底改變我們的採購流程，並可能對我們的整個價值鏈產生積極影響。全球供應鏈正變得相當複雜。通過我們的區塊鏈原型，我們正在測試許多可能的應用，以提高除了我們直接供應商外的流程透明度。」

該公司原材料和戰略採購主管 Sabine Angermann 則表示: 「向供應鏈中每個成員傳達合約是公司與供應商合作的先決條件，特別是在可持續性和道德行為方面。」

除了供應鏈管理之外，該公司未來也計劃通過區塊鏈技術來追踪製造汽車所需使用的零組件和原材料等。

儘管區塊鏈技術仍處於初期階段，值得注意的是，戴姆勒是相信並致力於區塊鏈技術的公司之一。在 2017 年，戴姆勒加入了 Linux 超級帳本基金會 (Linux Hyperledger Foundation)，同年，該公司與德國銀行 Landesbank Baden-Wurttemberg(LBBW) 合作開展價值 1 億歐元的區塊鏈交易。

除了梅賽德斯 - 賓士之外，德國另一家知名汽車製造商保時捷 (Porsche) 也曾宣布，計劃增加對區塊鏈技術相關新創公司的投資，以「獲取趨勢、新技術和商業模式」。