〈區塊鏈大應用〉將區塊鏈技術帶上雲端 Google雲端平台加入Ontology

隨著區塊鏈技術逐漸滲透到各項產業當中，許多科技大廠也開始有了區塊鏈相關的研究發開與應用。據報導，新一代公有區塊鏈及分散式信任協作平台 Ontology(ONT) 已被添加到谷歌雲端平台 (Google Cloud Platform) 市場中。

新的軟體名為 ont_dev_Platform，是一套用在 Ontology 區塊鏈上開發智慧合約的工具。這個新的分散式應用程式 (dApp) 包含瀏覽器、SmartX、Ontology 上的測試環境、以及智慧合約整合開發環境 (IDE)。

公告中表示，這項新的產品成為「首個在領先的雲端服務提供商市場上擁有開發平台的公有區塊鏈之一。」除了谷歌外，Ontology 自去年底也可通過 Microsoft Azure 和 Amazon Web Services 獲得。

Ontology 是由 OnChain 開發和發布的，OnChain 也是一種名為 Neo(NEO) 的加密貨幣，目前按市值排名第 17 位。Ontology 是一個公共區塊鏈，旨在簡化公司對新興技術的使用。該計畫的白皮書中解釋道：「Ontology 是一種區塊鏈 / 分散式帳本，它結合了分散式身份系統、分散式數據交換、分散式數據協作等，構建了點對點信任網路的基礎架構，該網路是跨鏈、跨系統、跨產業、跨應用和跨設備的。」

區塊鏈技術在全世界中越來越受歡迎，許多國家也針對該技術推出了相關的計畫。韓國第二大電信公司 KT 最近公佈了計劃，將推出支持區塊鏈即服務 (BaaS) 的平台，預計將於下個月推出。

去年 11 月，微軟與一家名為 LayerX 的日本區塊鏈新創建立了合作關係，旨在通過 Microsoft Azure 中提供的 BaaS 解決方案來提高區塊鏈技術的使用率。