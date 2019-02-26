〈MWC通訊大會〉索尼發表旗艦款Xperia 1 搭載4K電影級寬螢幕

索尼 (6758-JP) 在 25 日，於西班牙巴塞隆納的 2019 MWC 大會上，發表了全球首款搭載 21:9 螢幕的智慧型手機「Xperia 1」。Xperia 採用 6.5 吋無瀏海 4K HDR OLED 面板，長寬比採「CinemaWide」的 21:9 電影劇院級寬螢幕。

索尼在 Xperia 1 投入該集團 BRAVIA 螢幕顯示技術，加上 10bit 平滑漸層技術，使得黑色的表現更接近自然色彩。而在「Creator Mode」上，以索尼在電影拍攝普遍被使用的專業 Master Monitor 技術為靈感，讓色彩的呈現更為精準。

索尼 Xperia 1 (圖：翻攝自索尼官網)

螢幕比例適合播放電影，在觀看一般 16:9 的影片時，則會在螢幕兩旁出現寬黑邊。索尼未來打算向內容供應商爭取更多影音內容，並和遊戲開發商合作，讓 Xperia 1 的螢幕發揮它的實力。

Xperia 1 是索尼第一台 3 鏡頭的智慧型手機，鏡頭焦段分別為 16mm/26mm/52mm。在索尼的智慧型手機當中，首次同時在標準及望遠焦段上具備 OIS 光學防震功能，而廣角 16mm 鏡頭則不具備光學防震功能。3 顆鏡頭皆為 1200 萬畫素，並投入索尼在單眼相機α的人眼自動對焦「Eye AF」功能，連拍速度 10fps。

索尼 Xperia 1 (圖：翻攝自索尼官網)

錄影方面，Xperia 1 可錄製 4K HDR/24fps 的動畫。結合「CineAlta」的 Cinema Pro 技術，支援 ITU-R BT.2020、DCI-P3 規格，及 D65 光源顯色標準。

還有索尼在電影級攝錄影的 SteadyShot 技術加持，可讓消費者在 Xperia 1 上享受穩定的拍攝體驗。

在 Xperia 1 的規格方面，手機作業系統採用 Android 9 Pie，處理器為高通 Snapdragon 855、6GB RAM、儲存容量 128GB、無 3.5mm 耳機孔。

電池容量 3,300mAh，具備 Smart Stamina 省電模式、Battery Care 電池維護、Xperia Adaptive Charging 彈性充電。音效方面採用 Dolby Atmos 全景聲技術，防塵防水規格為 IP65/IP68。

前後採用康寧大猩猩 6 代玻璃 (Corning Gorilla Glass 6)，指紋辨識功能位於機體的邊框上，採用與電源鍵分開的獨立設計。傳輸埠規格 USB-C 3.1 5Gbps，充電採 USB PD (USB Power Delivery) 規格。

Xperia 1 定位在 Xperia 系列高階的 Premium 產品線，目前中階產品則有 Xperia 10 Plus、Xperia 10，及 Xperia L3。

知情人士透露，Xperia 1 可能會在 2019 年第 2 季，於台灣及其他特定市場上市。