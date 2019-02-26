Lexus問世30年 銷量突破1000萬輛

豐田汽車 (7203-JP) 旗下豪華汽車品牌「Lexus」在 25 日表示，該品牌在全球的累積銷售輛已經突破 1000 萬輛大關。

在 30 多年前，豐田汽車在歷經約 5 年的開發時間，於 1989 年以 Lexus 的品牌名稱，在北美市場推出了 LS 豪華房車，並在頭一個年度就賣出約 1 萬 1600 輛。除了 LS 車系，目前已發展到 ES、RX、IS、LX、LC、LF、RC、GS、GX、CT、NX、UX 等車系。

Lexus 全球限量 500 輛的 LFA (圖：AFP)

去年 2018 年，Lexus 在全球的銷售量上，出現了歷史新高，達到 69 萬 8330 輛，油電混合動力車款的銷量約占 2 成。而伴隨著這項紀錄，該品牌在全球累計銷輛也突破了 1000 萬輛。油電混合動力車款的累計銷量也超過 145 萬輛。

Lexus 在 2018 年時，於豪華房車「ES」系列上，搭載全球首款電子式後照鏡。並且在同年年底時，推出了小型 Crossover 跨界休旅車「UX」車系。

Lexus UX (圖：翻攝自 Lexus 官網)

由於 UX 車系是 Lexus 在台灣最便宜 (139 萬元起跳) 的入門車款，和泰汽車 (2207) 於 2018 年 11 月 22 日在國內發表 UX 車系後，短短兩個月內，就累積了一千張以上的訂單。限量 50 輛售價 159 萬元的 F-Sport 車款，更在上市前就搶購一空。售價 149 萬元的油電混合動力款 UX 250h，在 2019 年 1 月 15 日上市前，接單輛也達到 500 輛。

2018 年 Lexus 在全球的銷售表現上

北美：32 萬 3482 輛

中國：16 萬 1862 輛

歐洲：7 萬 6188 輛

日本：5 萬 5098 輛

東亞：3 萬 1793 輛

大洋洲：9972 輛

亞洲：6380 輛

其他國家：3 萬 3555 輛