元大金旗下元大證主辦樺漢可轉債於今日掛牌 募得資金60.12億元

元大金 (2885) 旗下元大證主辦之樺漢 (6414) 國內第三次無擔保可轉換公司債完成訂價，轉換價格 272.8 元，總計募集資金 60.12 億元，並將今 (26) 日掛牌，元大證表示，樺漢此次 60.12 億元可轉換公司債案，加計目前籌辦中的 13.2 億元現金增資案，成功協助資本市場籌資 73.32 億元，此次資金募集主要用於償還即將到期前次 ECB、第二次無擔保可轉換公司債，此次資金的取得，可為樺漢每年節省約 1 億元利息，有利於公司未來整體營運發展。去年下半年全球經濟前景受到諸多不確定性因素的干擾，包括中美貿易戰、聯準會不穩定的升息步調等，造成股市震盪劇烈、投資人投資意願趨於保守，致使台灣資本市場自去年下半年以來，承銷市場轉為觀望，總金額超過 50 億元的籌資案件僅新光金 (2888) 可轉換公司債 50.05 億元一件。



元大證先後完成新光金 50.05 億元、樺漢 60.12 億元兩宗指標性可轉債發行，足證國內券商擁有足夠能力執行大型籌資案件，協助企業取得資本市場資金挹注外，並帶動台灣可轉債市場的發行熱度。



樺漢為鴻海 (2317) 集團佈局工業互聯網之重要成員，亦為全球第一大工業用電腦 ODM 廠，2017 年策略性投資 S&T 及 Kontron 跨入自有品牌，去年更成功收購帆宣 (6196) 展現跨入智慧工廠的決心，將事業版圖從硬體製造到 H/W&S/W integrator，終極目標成為解決方案提供者。