〈京城銀法說〉去年獲利近腰斬仍回饋股東 配息率創近21年高

京城銀 (2809-TW) 今 (26) 日召開法說會，董事長戴誠志表示，去 (2018) 年京城銀行稅後純益年減 48.7%，不過股利政策方面，每股擬維持配發 1.5 元現金股利，盈餘配發率 59.76%，為近 21 年高點。

京城銀去年受認列華映 (2475-TW) 全額債權損失 16.4 億元、及國內外股票損失 5 億元雙重影響，去年合併淨收益 70 億元，年減 22.26%，稅前盈餘 35.73 億元，年減 44.69%，稅後純益 28.77 億元，年減 48.7%，每股純益 2.51 元，為 2011 年以來近 7 年低點。稅前股東權益報酬率 (ROE) 掉到 9.9%，稅前資產報酬率 (ROA)1.29%，雙雙較前年近腰斬。

依照銀行法第 50 條規定，銀行於完納一切稅捐後分派盈餘時，應先提 30% 為法定盈餘公積；法定盈餘公積未達資本總額前，其最高現金盈餘分配，不得超過資本總額 15%。京城銀目前實收資本額 115.12 億元，股利配發上限即為每股現金股利 1.5 元。

戴誠志表示，雖然去年京城銀遇到兩個「颱風」，一個是認列華映債權損失、一個是認列股票評價損失，導致獲利下滑，但是董事會仍決議配息 1.5 元的上限金額。

京城銀截至去年底的帳上未分配盈餘高達 146.99 億元，法定盈餘公積為 95.55 億元。以去年稅後純益 28.77 億元來看，按規定提列 3 成估算，今年底法定盈餘公積可望提升至 104.18 億元，達成率自 83% 提升至 90.5%，若今年獲利持穩回復正軌，預期將可突破法定門檻，達到提高配息率的目標。