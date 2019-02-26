台灣高鐵去年稅後盈餘首破百億 達106.96億元、EPS 1.9元 雙創新高

台灣高鐵 (2633) 受惠認列所得稅利益回沖，以及運量穩定成長，去年全年度稅後盈餘首度突破百億元，達 106.96 億元，年增率 100.31%，每股盈餘(EPS)1.9 元，雙雙創下歷史新高。激勵台灣高鐵盤中股價走揚。台灣高鐵去年合併營收 454.15 億元，年增 4.56%，去年第四季稅後盈餘 20.31 億元，EPS 0.36 元，去年稅後盈餘 106.96 億元，毛利率 44.77%，EPS 1.9 元。



台灣高鐵去年申請「獎勵民間參與交通建設條例」通過，自 2017 年起連續 5 年於法定免稅範圍內免徵營所稅，去年所得稅利益達 33.84 億元，加上台灣高鐵提前啟動清償計劃，償還 100 億元甲項授信額度，減少利息支出。



台灣高鐵去年共發出 52,437 班次列車，發車率維持 100%，準點率達 99.76%，全年旅運量達 6,396 萬人次，創下歷史新高，單日平均旅運人次逾 17.5 萬人。