電廠收益挹注顯著 安集去年獲利成長2倍 EPS 2.42元創新高

太陽能族群去年歷經「大陸 531」新政，相關個股普遍陷入虧損的格局，安集 (6477) 穩定電廠收益貢獻、模組銷售成長雙重挹注，去年稅後淨利約 2.25 億元，年增率 202%，每股盈餘 2.42 元，創下歷年新高水準。截至去年底為止，安集電廠建置掛表已達 58.4MW(百萬瓦)，主要電廠分布在南台灣，預計到今年底電廠掛表數來到 60MW，太陽能電廠售電收益挹注，去年營收為 17.95 億元，年增達 41%，全年毛利率亦攀升到 22.29%，較前年成長 4.51 個百分點。



安集模組年產能約為 170MW，主要鎖定國內市場，營收比重約 8 成，經濟部提高太陽能高效模組補助優惠，政策刺激帶動高效模組需求成長，太陽能模組出貨量將由前年 100MW，增至去年 110MW。