〈安集展望〉今年獲利可望創高 明年展望樂觀看

太陽能模組廠安集 (6477-TW) 今年受惠從太陽能模組跨入建置電廠效益漸顯，第 3 季每股純益改寫單季新猷，前 3 季已賺 1.73 元，全年獲利可望創新高。展望明年，安集董事長黃國棟表示，電廠營運的獲利表現將會優於今年，對模組業務明年展望也樂觀看待，「今年表現不錯，明年也會不錯」。

安集本業以太陽能模組與電廠售電收入為主，全年售電收入高峰落在第 2 與第 3 季，又以第 3 季表現最為亮眼，平均每日電費收入可超過 100 萬元，今年全年電廠累積建置量約 58MW(百萬瓦)。

受惠營運面從太陽能模組跨入建置電廠效益漸顯，在今年太陽能產業一片慘澹下，安集仍能維持獲利表現，第 3 季每股純益 0.79 元，再改寫第 2 季寫下的單季每股純益新猷成績；前 3 季累計營收 13.48 億元，稅後純益 1.61 億元，每股純益 1.73 元。法人預估，安集今年全年獲利可望創新高。

展望明年，安集董事長黃國棟表示，明年在電廠收入增加下，電廠營運的獲利表現將會優於今年，對模組業務明年展望也樂觀看待，「今年表現不錯，明年也會不錯」。

黃國棟也透露，由於安集營運的電廠投報率相當高，因此在資金有限的情況下，也考慮採用合資公司營運電廠的模式，與幾家公司共同投資電廠，已有許多業者主動向安集表達參與意願。