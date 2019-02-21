中華電宣布攜手思科推出「智慧視訊會議服務」 提供企業虛擬視訊連線

中華電信 (2412) 宣布與思科 (Cisco) 攜手合作視訊會議服務，以 HiNet 視訊會議平台為中心，推出「思科 Webex Room Kit」月租服務，包辦視訊會議軟硬體需求，減輕企業建置虛擬視訊會議室的鉅額負擔，有效降低企業營運成本，帶動企業創新改革，提升產業競爭力。有別於國外視訊系統平台，HiNet 視訊會議擁有全國最大網路頻寬基礎建設，並於符合國際資安標準的電信機房，建置硬體式 MCU 多點控制器系統，最多可支援超過 1,000 組會議設備同時連線，輔以多款備援機制確保視訊連線穩定品質。以月租代替採購，將大幅降低客戶設備及維護管理成本，更毋須考慮頻寬建設、折舊備品、舟車勞頓等問題，透過高智慧視訊會議設備立即達成共識，搶占業務商機。



此次中華電信與思科推出「Webex Room Kit 租用方案」，提供智慧型觸控面板及智慧簡報功能，內建攝影鏡頭、揚聲器、麥克風，透過 AI 自動追蹤機制，可自動追蹤發言人最佳鏡頭視角，另支援 AES 加密傳輸保障會議影音資料安全。另外，可延伸於線上直播。



中華電信數據通信分公司總經理林榮賜表示，中華電信開發的 HiNet 視訊會議，已廣泛運用於遠端教學、金融晨會、醫療照護等市場，現在攜手思科，就是希望提供給企業用戶更優質的即時互動影像及遠端協作服務，讓本地企業也能輕鬆無負擔的導入國際指標性協作系統。