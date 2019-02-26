〈台灣金營運展望〉台銀備妥千億銀彈迎戰台商返鄉潮 今年目標培育六千金

台灣金控主要子公司台灣銀行去 (2018) 年成功誕育「四千金」後，今 (2019) 年再接再勵，除公教人員購屋優利貸要培育雙胞胎外，今年更瞄準台商返台商機，備妥 1000 億元額度，目標培育「六千金」。

台灣銀行為去化龐大資金壓力，台銀董事長 2017 年訂出四千金目標，也就是新增美元存款、主辦聯貸額度、危老更新專案貸款，以及新承做房貸等餘額各自以新台幣 1,000 億元為目標。

台灣金控今 (26) 日舉行媒體春酒，金控暨銀行董事長呂桔誠率領子公司與集團一級主管出席，並揭櫫去年營運成果與今年發展目標。

呂桔誠表示，包括美元存款、主辦聯貸額度、危老都更等三千金目標達陣後，去年新承做房貸額度也順利突破 1000 億元目標，今年將以公教人員購屋貸款的築巢優利貸為基礎，培育雙胞胎 (指承做額度突破 2000 億元)，加上昨 (25) 日甫敲定的台商返台購地建廠的 1000 億元額度，目標在今年達成六千金。

根據台銀內部評估，目前房市看來有價量微升的趨勢，尤其是南部市場交投狀況比北部還熱，預估房貸放款額度要達成 1000 億元應不成問題。

台銀去年稅前盈餘 114.01 億元，由於台銀肩負公教人員優惠存款利息，因此扣除公較優存利息負擔 79.25 億元後，銀行的稅前盈餘可達到 193.26 億元。

台銀去年在憑藉著靈活股債投資，在財務操作上繳出理想成績單，去年來自股債等金融操作獲利，金額將近 70 億元。

台銀主管表示，今年股市波動雖大，但有波動代表有操作獲利的空間，今年預估還有 100 億元可動用額度可投資台股，債券投資空間也有 2000 億元，股市部分主要鎖定流動性佳、殖利率 4% 以上的個股，債券由於目前美國 10 年期公債已降至 2.6% 偏低，台銀規劃，待美債殖利率至少彈升到 2.8% 時，才會考慮進場布局債券。