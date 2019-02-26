[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/02/25 108/02/23 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀多元特別收益平衡基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託台灣活力基金 14.02000 13.87000 0.15000 1.08147 中國信託華盈貨幣市場基金 11.01330 11.01300 0.00030 0.00272 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 58.80000 58.03000 0.77000 1.32690 元大上證50基金 32.29000 30.29000 2.00000 6.60284 元大巴菲特基金 25.11000 25.09000 0.02000 0.07971 元大日經225基金 27.11000 26.99000 0.12000 0.44461 元大台商收成基金 21.33000 21.25000 0.08000 0.37647 元大台灣50單日反向1倍基金 12.35000 12.42000 -0.07000 -0.56361 元大台灣50單日正向2倍基金 35.93000 35.53000 0.40000 1.12581 元大台灣中型100基金 30.96000 30.69000 0.27000 0.87977 元大台灣加權股價指數基金 24.45500 24.31900 0.13600 0.55923 元大台灣卓越50基金 77.90000 77.42000 0.48000 0.61999 元大台灣金融基金 17.16000 17.09000 0.07000 0.40960 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.76000 29.62000 0.14000 0.47265 元大台灣高股息基金 26.27000 26.02000 0.25000 0.96080 元大台灣電子科技基金 33.56000 33.23000 0.33000 0.99308 元大多多基金 16.45000 16.34000 0.11000 0.67319 元大多福基金 50.54000 50.16000 0.38000 0.75758 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.97730 8.97640 0.00090 0.01003 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.27480 7.27400 0.00080 0.01100 元大卓越基金 42.38000 42.33000 0.05000 0.11812 元大店頭基金 7.97000 7.90000 0.07000 0.88608 元大美元貨幣市場基金-美元 10.38300 10.38090 0.00210 0.02023 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.69370 9.70130 -0.00760 -0.07834 元大高科技基金 18.31000 18.15000 0.16000 0.88154 元大得利貨幣市場基金 16.29520 16.29470 0.00050 0.00307 元大得寶貨幣市場基金 12.01100 12.01070 0.00030 0.00250 元大富櫃50基金 12.16000 12.08000 0.08000 0.66225 元大新主流基金 23.25000 22.98000 0.27000 1.17493 元大萬泰貨幣市場基金 15.13790 15.13750 0.00040 0.00264 元大經貿基金 35.32000 35.05000 0.27000 0.77033 元大滬深300單日反向1倍基金 13.55000 14.46000 -0.91000 -6.29322 元大滬深300單日正向2倍基金 15.90000 14.18000 1.72000 12.12976 元大摩臺基金 36.41000 36.15000 0.26000 0.71923 元大標智滬深300基金 18.02000 16.93000 1.09000 6.43828 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.43440 9.38720 0.04720 0.50281 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.25210 10.25100 0.00110 0.01073 元大績效基金 48.47000 48.02000 0.45000 0.93711 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.83000 14.72000 0.11000 0.74728 日盛上選基金 31.80000 31.55000 0.25000 0.79239 日盛小而美基金 17.36000 17.20000 0.16000 0.93023 日盛日盛基金 12.77000 12.66000 0.11000 0.86888 日盛亞洲機會基金 6.67000 6.67000 0.00000 0.00000 日盛首選基金 16.47000 16.29000 0.18000 1.10497 日盛高科技基金 17.50000 17.31000 0.19000 1.09763 日盛貨幣市場基金 14.80620 14.80550 0.00070 0.00473 日盛新台商基金 37.79000 37.43000 0.36000 0.96180 日盛精選五虎基金 34.97000 34.95000 0.02000 0.05722 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.51970 13.51930 0.00040 0.00296 台新2000高科技基金 30.13000 29.98000 0.15000 0.50033 台新大眾貨幣市場基金 14.19670 14.19630 0.00040 0.00282 台新中國通基金 42.25000 41.55000 0.70000 1.68472 台新主流基金 22.70000 22.67000 0.03000 0.13233 台新台灣中小基金 32.82000 32.45000 0.37000 1.14022 台新真吉利貨幣市場基金 11.11390 11.11360 0.00030 0.00270 台新高股息平衡基金 30.18360 30.04050 0.14310 0.47636 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.59440 12.59410 0.00030 0.00238 未來資產阿波羅基金 10.19000 10.12000 0.07000 0.69170 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐中小基金 51.16000 50.74000 0.42000 0.82775 永豐永豐基金 33.28000 33.09000 0.19000 0.57419 永豐高科技基金 22.96000 22.83000 0.13000 0.56943 永豐貨幣市場基金 13.91470 13.91430 0.00040 0.00287 永豐臺灣加權ETF基金 51.42000 51.08000 0.34000 0.66562 永豐領航科技基金 37.68000 37.37000 0.31000 0.82954 永豐趨勢平衡基金 40.98000 40.85000 0.13000 0.31824 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.76650 11.76390 0.00260 0.02210 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.39340 10.39130 0.00210 0.02021 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.04760 10.05140 -0.00380 -0.03781 兆豐國際國民基金 21.96000 21.77000 0.19000 0.87276 兆豐國際第一基金 12.93000 12.85000 0.08000 0.62257 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.26650 10.26530 0.00120 0.01169 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.00060 7.99970 0.00090 0.01125 兆豐國際萬全基金 20.39000 20.30000 0.09000 0.44335 兆豐國際電子基金 25.27000 24.96000 0.31000 1.24199 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.02000 20.81000 0.21000 1.00913 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.54000 16.63000 -0.09000 -0.54119 兆豐國際豐台灣基金 33.44000 33.19000 0.25000 0.75324 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.53210 12.53150 0.00060 0.00479 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.30870 10.30800 0.00070 0.00679 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.17150 10.17050 0.00100 0.00983 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.29330 10.29260 0.00070 0.00680 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.20910 10.20850 0.00060 0.00588 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.26520 10.21460 0.05060 0.49537 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.22820 10.22750 0.00070 0.00684 合庫台灣基金 10.69000 10.49000 0.20000 1.90658 合庫貨幣市場基金 10.15390 10.15360 0.00030 0.00295 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯台灣大壩基金 28.56000 28.11000 0.45000 1.60085 安聯台灣科技基金 46.86000 46.20000 0.66000 1.42857 安聯台灣貨幣市場基金 12.52260 12.52220 0.00040 0.00319 安聯台灣智慧基金 31.45000 31.00000 0.45000 1.45161 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利台灣動力基金 28.97000 28.77000 0.20000 0.69517 宏利全球債券組合基金 13.18620 13.18500 0.00120 0.00910 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.32710 3.32730 -0.00020 -0.00601 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53200 0.53200 0.00000 0.00000 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.23000 15.24000 -0.01000 -0.06562 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.86510 2.86480 0.00030 0.01047 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41560 0.41550 0.00010 0.02407 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.53600 12.53530 0.00070 0.00558 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94770 0.94760 0.00010 0.01055 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.38660 7.38620 0.00040 0.00542 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05340 2.05320 0.00020 0.00974 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29610 0.29600 0.00010 0.03378 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.01680 9.01640 0.00040 0.00444 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32830 0.32830 0.00000 0.00000 宏利萬利貨幣市場基金 13.66700 13.66660 0.00040 0.00293 宏利臺灣股息收益基金 24.47000 24.34000 0.13000 0.53410 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德新台幣基金 12.95300 12.95260 0.00040 0.00309 貝萊德寶利基金 25.53000 25.36000 0.17000 0.67035 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信中小型股基金 46.17000 46.04000 0.13000 0.28236 保德信台商全方位基金 34.27000 34.04000 0.23000 0.67568 保德信店頭市場基金 33.24000 32.93000 0.31000 0.94139 保德信金平衡基金 29.22000 29.15000 0.07000 0.24014 保德信金滿意基金 41.78000 41.76000 0.02000 0.04789 保德信科技島基金 25.96000 25.90000 0.06000 0.23166 保德信高成長基金 91.13000 90.80000 0.33000 0.36344 保德信第一基金 24.69000 24.60000 0.09000 0.36585 保德信貨幣市場基金 15.80750 15.80710 0.00040 0.00253 保德信新世紀基金 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 保德信新興趨勢組合基金 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000 保德信瑞騰基金 15.58590 15.58580 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.22000 18.11000 0.11000 0.60740 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4190.69000 4163.61000 27.08000 0.65040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞五國金勢力建設基金 7.03000 7.02000 0.01000 0.14245 柏瑞巨人基金 12.04000 11.98000 0.06000 0.50083 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.67870 13.67840 0.00030 0.00219 柏瑞全球金牌組合基金 15.93000 15.93000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.04000 14.04000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.58000 8.57000 0.01000 0.11669 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.32000 11.31000 0.01000 0.08842 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.27000 11.27000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.57000 11.57000 0.00000 0.00000 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.00000 13.00000 0.00000 0.00000 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.22000 13.22000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.64310 11.64260 0.00050 0.00429 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.36610 11.36620 -0.00010 -0.00088 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.44550 10.44470 0.00080 0.00766 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.30570 8.30540 0.00030 0.00361 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.35050 9.35060 -0.00010 -0.00107 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.40470 9.40400 0.00070 0.00744 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.93360 10.93370 -0.00010 -0.00091 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.22450 10.22400 0.00050 0.00489 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.42800 10.42720 0.00080 0.00767 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.68590 9.68600 -0.00010 -0.00103 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.97430 8.97390 0.00040 0.00446 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.92800 8.92580 0.00220 0.02465 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.42990 9.42910 0.00080 0.00848 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.20540 12.20110 0.00430 0.03524 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.70520 11.70190 0.00330 0.02820 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.10170 11.09760 0.00410 0.03694 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.04010 7.03760 0.00250 0.03552 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.79760 8.79510 0.00250 0.02842 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.44600 9.44240 0.00360 0.03813 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.49200 10.48840 0.00360 0.03432 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.11930 11.11510 0.00420 0.03779 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.52500 9.52240 0.00260 0.02730 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.98050 8.97730 0.00320 0.03565 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.64760 9.64400 0.00360 0.03733 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.44650 10.44670 -0.00020 -0.00191 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.45380 11.45990 -0.00610 -0.05323 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.19280 12.18890 0.00390 0.03200 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.99810 10.99760 0.00050 0.00455 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.26990 9.27010 -0.00020 -0.00216 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.82970 9.83480 -0.00510 -0.05186 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.69980 9.69670 0.00310 0.03197 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.79410 9.79370 0.00040 0.00408 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.40550 9.40570 -0.00020 -0.00213 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.62980 9.63490 -0.00510 -0.05293 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.53760 11.53400 0.00360 0.03121 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.73630 9.73590 0.00040 0.00411 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.43000 13.26000 -0.83000 -6.25943 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 30.16000 26.86000 3.30000 12.28593 國泰大中華基金 18.48000 18.37000 0.11000 0.59880 國泰小龍基金-台幣級別 14.65000 14.55000 0.10000 0.68729 國泰小龍基金-美元I級別 0.47570 0.47210 0.00360 0.76255 國泰中小成長基金-台幣級別 41.22000 40.98000 0.24000 0.58565 國泰中小成長基金-美元I級別 1.33850 1.32970 0.00880 0.66180 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.52000 26.37000 0.15000 0.56883 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.66000 12.76000 -0.10000 -0.78370 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.43000 31.94000 0.49000 1.53413 國泰台灣貨幣市場基金 12.43740 12.43700 0.00040 0.00322 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.36000 21.28000 0.08000 0.37594 國泰科技生化基金 31.83000 31.54000 0.29000 0.91947 國泰國泰基金台幣I級別 21.72000 21.52000 0.20000 0.92937 國泰國泰基金台幣級別 21.72000 21.52000 0.20000 0.92937 國泰富時中國A50基金 20.81000 19.54000 1.27000 6.49949 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.55000 20.29000 1.26000 6.20996 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.27980 2.27950 0.00030 0.01316 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44980 1.44960 0.00020 0.01380 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35060 0.35060 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34580 0.34580 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22520 0.22520 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.65750 10.65690 0.00060 0.00563 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.65010 6.64970 0.00040 0.00602 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.99000 14.07000 -0.08000 -0.56859 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.25000 32.88000 0.37000 1.12530 國泰價值卓越基金 13.76000 13.64000 0.12000 0.87977 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.95000 17.85000 0.10000 0.56022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金大中華基金 24.87000 24.68000 0.19000 0.76985 第一金小型精選基金 30.93000 30.75000 0.18000 0.58537 第一金中概平衡基金 25.23000 25.08000 0.15000 0.59809 第一金台灣貨幣市場基金 15.29040 15.28990 0.00050 0.00327 第一金全家福貨幣市場基金 178.28700 178.28100 0.00600 0.00337 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.23330 10.23410 -0.00080 -0.00782 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.23330 10.23410 -0.00080 -0.00782 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 第一金店頭市場基金 8.11000 8.11000 0.00000 0.00000 第一金創新趨勢基金 21.16000 20.99000 0.17000 0.80991 第一金電子基金 30.91000 30.67000 0.24000 0.78252 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.14000 17.92000 0.22000 1.22768 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.32000 19.44000 -0.12000 -0.61728 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大滿貫基金-A類型 32.46000 32.17000 0.29000 0.90146 統一大滿貫基金-I類型 32.46000 32.17000 0.29000 0.90146 統一中小基金 24.04000 23.55000 0.49000 2.08068 統一台灣動力基金 17.09000 16.72000 0.37000 2.21292 統一全天候基金-A類型 109.07000 108.15000 0.92000 0.85067 統一全天候基金-I類型 109.42000 108.48000 0.94000 0.86652 統一全球債券組合基金 12.05430 12.05500 -0.00070 -0.00581 統一奔騰基金 56.07000 55.48000 0.59000 1.06345 統一強棒貨幣市場基金 16.69940 16.69900 0.00040 0.00240 統一統信基金 28.95000 28.58000 0.37000 1.29461 統一黑馬基金 56.40000 55.92000 0.48000 0.85837 統一經建基金 45.98000 45.56000 0.42000 0.92186 統一龍馬基金 63.74000 63.07000 0.67000 1.06231 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 17.95000 17.84000 0.11000 0.61659 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 44.16000 43.97000 0.19000 0.43211 野村台灣高股息基金 24.09000 24.08000 0.01000 0.04153 野村台灣運籌基金 34.70000 34.61000 0.09000 0.26004 野村平衡基金 18.49000 18.41000 0.08000 0.43455 野村成長基金 28.46000 28.32000 0.14000 0.49435 野村高科技基金 9.39000 9.33000 0.06000 0.64309 野村貨幣市場基金 16.30650 16.30610 0.00040 0.00245 野村新馬基金 15.51000 15.51000 0.00000 0.00000 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.20240 10.20160 0.00080 0.00784 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.83440 7.83400 0.00040 0.00511 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.87580 11.87520 0.00060 0.00505 野村精選貨幣市場基金 12.09850 12.09830 0.00020 0.00165 野村積極成長基金 12.03000 11.97000 0.06000 0.50125 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.15000 9.08000 0.07000 0.77093 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 33.27000 33.02000 0.25000 0.75712 野村鴻利基金 21.98000 21.90000 0.08000 0.36530 野村鴻揚貨幣市場基金 16.88300 16.88270 0.00030 0.00178 野村鴻運基金 18.85000 18.81000 0.04000 0.21265 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基台灣精五門基金 19.86000 19.69000 0.17000 0.86338 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.93270 42.90380 0.02890 0.06736 凱基凱旋貨幣市場基金 11.57180 11.57150 0.00030 0.00259 凱基開創基金 26.64000 26.39000 0.25000 0.94733 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.59000 7.59000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦上証180基金 31.62000 29.67000 1.95000 6.57230 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.65000 7.11000 -0.46000 -6.46976 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.90000 37.33000 4.57000 12.24216 富邦中國政策金融債券ETF基金 21.58730 21.55950 0.02780 0.12895 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.05000 15.21000 -0.16000 -1.05194 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.94000 19.52000 0.42000 2.15164 富邦日本東証基金 20.71000 20.57000 0.14000 0.68060 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.68000 43.60000 0.08000 0.18349 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.09000 44.95000 0.14000 0.31146 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.51000 49.17000 0.34000 0.69148 富邦台灣心基金 20.82000 20.68000 0.14000 0.67698 富邦台灣釆吉50基金 44.27000 44.00000 0.27000 0.61364 富邦台灣科技指數基金 52.09000 51.49000 0.60000 1.16527 富邦吉祥貨幣市場基金 15.67720 15.67680 0.00040 0.00255 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.59070 41.33230 0.25840 0.62518 富邦長紅基金 58.51000 58.11000 0.40000 0.68835 富邦科技基金 22.54000 22.28000 0.26000 1.16697 富邦恒生國企ETF基金 21.82000 21.46000 0.36000 1.67754 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.83000 13.04000 -0.21000 -1.61043 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 30.94000 30.05000 0.89000 2.96173 富邦高成長基金 22.46000 22.32000 0.14000 0.62724 富邦基金A類型 12.56000 12.48000 0.08000 0.64103 富邦基金I類型 12.56000 12.48000 0.08000 0.64103 富邦深証100基金 10.12000 9.55000 0.57000 5.96859 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.40000 18.32000 0.08000 0.43668 富邦精準基金 43.29000 42.83000 0.46000 1.07401 富邦精銳中小基金 10.62000 10.49000 0.13000 1.23928 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.96000 16.78000 0.18000 1.07271 富邦臺灣公司治理100基金 20.40000 20.27000 0.13000 0.64134 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.59000 7.63000 -0.04000 -0.52425 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.40000 14.24000 0.16000 1.12360 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 29.77000 29.53000 0.24000 0.81273 富達卓越領航全球組合基金 14.84000 14.84000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.79000 20.55000 0.24000 1.16788 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.21000 20.07000 0.14000 0.69756 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.77590 12.77580 0.00010 0.00078 富蘭克林華美第一富基金 37.02000 36.66000 0.36000 0.98200 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.32990 10.32960 0.00030 0.00290 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華人民幣貨幣市場基金 11.78560 11.78360 0.00200 0.01697 復華人生目標基金 37.16050 36.92490 0.23560 0.63805 復華中小精選基金 64.83000 64.41000 0.42000 0.65207 復華台灣智能基金 11.25000 11.22000 0.03000 0.26738 復華全方位基金 28.04000 27.93000 0.11000 0.39384 復華全球平衡基金-美元 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000 復華全球平衡基金-新臺幣 19.37000 19.37000 0.00000 0.00000 復華全球債券基金 13.75020 13.74950 0.00070 0.00509 復華全球債券組合基金 14.74000 14.74000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-美元 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.46770 13.46730 0.00040 0.00297 復華亞太成長基金 12.89000 12.89000 0.00000 0.00000 復華恒生基金 21.73000 21.64000 0.09000 0.41590 復華恒生單日反向一倍基金 8.20000 8.23000 -0.03000 -0.36452 復華恒生單日正向二倍基金 32.69000 32.51000 0.18000 0.55368 復華神盾基金 24.05180 23.86800 0.18380 0.77007 復華高成長基金 64.93000 64.52000 0.41000 0.63546 復華貨幣市場基金 14.42970 14.42930 0.00040 0.00277 復華富時台灣高股息低波動基金 48.22000 48.07000 0.15000 0.31204 復華復華基金 20.25000 20.12000 0.13000 0.64612 復華傳家二號基金 29.28110 29.19400 0.08710 0.29835 復華傳家基金 20.38190 20.25980 0.12210 0.60267 復華奧林匹克全球組合基金 15.14000 15.14000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 23.32000 21.95000 1.37000 6.24146 復華數位經濟基金 46.08000 45.83000 0.25000 0.54549 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順主流基金 16.72000 16.51000 0.21000 1.27196 景順台灣科技基金 29.06000 28.60000 0.46000 1.60839 景順貨幣市場基金 15.96760 15.96720 0.00040 0.00251 景順潛力基金 30.75000 30.41000 0.34000 1.11805 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌永昌基金 19.28000 19.11000 0.17000 0.88959 華南永昌全球亨利組合基金 14.46860 14.46830 0.00030 0.00207 華南永昌物聯網精選基金 11.84000 11.76000 0.08000 0.68027 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.24630 16.24580 0.00050 0.00308 華南永昌龍盈平衡基金 24.21560 24.11440 0.10120 0.41967 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.96590 11.96560 0.00030 0.00251 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓中小型基金 21.36000 20.98000 0.38000 1.81125 華頓台灣基金 24.17000 23.79000 0.38000 1.59731 華頓平安貨幣市場基金 11.54670 11.54620 0.00050 0.00433 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐台灣精典基金 23.30000 23.13000 0.17000 0.73498 匯豐全球趨勢組合基金 12.24000 12.24000 0.00000 0.00000 匯豐安富基金 24.98000 24.87000 0.11000 0.44230 匯豐成功基金 41.56000 41.66000 -0.10000 -0.24004 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99770 14.99750 0.00020 0.00133 匯豐龍鳳基金-A類型 50.23000 49.84000 0.39000 0.78250 匯豐龍鳳基金-I類型 50.23000 49.84000 0.39000 0.78250 匯豐龍騰電子基金 35.11000 34.63000 0.48000 1.38608 匯豐雙高收益債券組合基金 12.31880 12.32020 -0.00140 -0.01136 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.57000 17.46000 0.11000 0.63001 新光台灣富貴基金 22.65000 22.49000 0.16000 0.71143 新光吉星貨幣市場基金 15.47800 15.47760 0.00040 0.00258 新光店頭基金 22.86000 22.66000 0.20000 0.88261 新光特選內需收益ETF基金 19.39000 19.38000 0.01000 0.05160 新光創新科技基金 13.22000 13.15000 0.07000 0.53232 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益中小型股基金 42.97000 42.94000 0.03000 0.06986 群益平衡王基金 19.55720 19.49490 0.06230 0.31957 群益多重收益組合基金 13.62000 13.62000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.08000 15.08000 0.00000 0.00000 群益安家基金 24.39710 24.22800 0.16910 0.69795 群益安穩貨幣市場基金 16.12440 16.12390 0.00050 0.00310 群益店頭市場基金 89.34000 88.91000 0.43000 0.48364 群益長安基金 26.86000 26.47000 0.39000 1.47337 群益真善美基金 15.98780 16.00350 -0.01570 -0.09810 群益馬拉松基金 112.22000 111.72000 0.50000 0.44755 群益馬拉松基金I類型 112.73000 112.22000 0.51000 0.45446 群益深証中小板基金 12.60000 11.93000 0.67000 5.61609 群益創新科技基金 32.24000 32.19000 0.05000 0.15533 群益奧斯卡基金 27.33000 27.16000 0.17000 0.62592 群益葛萊美基金 23.32000 23.41000 -0.09000 -0.38445 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.28000 8.32000 -0.04000 -0.48077 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.66000 12.52000 0.14000 1.11821 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.85000 8.82000 0.03000 0.34014 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.09000 27.92000 0.17000 0.60888 德信台灣主流中小基金 18.14000 18.07000 0.07000 0.38738 德信萬保貨幣市場基金 11.96050 11.96020 0.00030 0.00251 德信數位時代基金 29.00000 28.58000 0.42000 1.46956 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.69000 11.68960 0.00040 0.00342 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.80000 14.65000 0.15000 1.02389 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根中小基金 22.18000 21.91000 0.27000 1.23231 摩根台灣金磚基金-累積型 19.04000 18.82000 0.22000 1.16897 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.04000 18.82000 0.22000 1.16897 摩根台灣增長基金 48.33000 47.89000 0.44000 0.91877 摩根平衡基金 27.28000 27.16000 0.12000 0.44183 摩根第一貨幣市場基金 15.10870 15.10830 0.00040 0.00265 摩根新興科技基金 52.14000 51.21000 0.93000 1.81605 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 24.94000 24.78000 0.16000 0.64568 聯邦金鑽平衡基金 22.48490 22.38940 0.09550 0.42654 聯邦貨幣市場基金 13.19440 13.19410 0.00030 0.00227 聯邦精選科技基金 12.47000 12.39000 0.08000 0.64568 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.25680 16.25720 -0.00040 -0.00246 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 34.56000 34.18000 0.38000 1.11176 聯博貨幣市場基金 15.01850 15.01830 0.00020 0.00133 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 9.60320 9.60210 0.00110 0.01146 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 9.96890 9.96780 0.00110 0.01104 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 9.68900 9.68820 0.00080 0.00826 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 9.69000 9.68890 0.00110 0.01135 瀚亞中小型股基金 20.88000 20.75000 0.13000 0.62651 瀚亞外銷基金 39.69000 39.40000 0.29000 0.73604 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.59530 13.59490 0.00040 0.00294 瀚亞高科技基金 57.51000 56.75000 0.76000 1.33921 瀚亞理財通基金 26.04000 25.95000 0.09000 0.34682 瀚亞菁華基金 21.55000 21.38000 0.17000 0.79514 瀚亞電通網基金 14.71000 14.54000 0.17000 1.16919 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.62520 13.62560 -0.00040 -0.00294 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.12260 10.12290 -0.00030 -0.00296 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.67440 9.67500 -0.00060 -0.00620 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.27790 11.27830 -0.00040 -0.00355 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------