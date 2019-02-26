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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/02/25  108/02/23  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
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中國信託台灣活力基金                                               14.02000   13.87000   0.15000    1.08147
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.01330   11.01300   0.00030    0.00272
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元大2001基金                                                       58.80000   58.03000   0.77000    1.32690
元大上證50基金                                                     32.29000   30.29000   2.00000    6.60284
元大巴菲特基金                                                     25.11000   25.09000   0.02000    0.07971
元大日經225基金                                                    27.11000   26.99000   0.12000    0.44461
元大台商收成基金                                                   21.33000   21.25000   0.08000    0.37647
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.35000   12.42000  -0.07000   -0.56361
元大台灣50單日正向2倍基金                                          35.93000   35.53000   0.40000    1.12581
元大台灣中型100基金                                                30.96000   30.69000   0.27000    0.87977
元大台灣加權股價指數基金                                           24.45500   24.31900   0.13600    0.55923
元大台灣卓越50基金                                                 77.90000   77.42000   0.48000    0.61999
元大台灣金融基金                                                   17.16000   17.09000   0.07000    0.40960
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.76000   29.62000   0.14000    0.47265
元大台灣高股息基金                                                 26.27000   26.02000   0.25000    0.96080
元大台灣電子科技基金                                               33.56000   33.23000   0.33000    0.99308
元大多多基金                                                       16.45000   16.34000   0.11000    0.67319
元大多福基金                                                       50.54000   50.16000   0.38000    0.75758
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.97730    8.97640   0.00090    0.01003
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.27480    7.27400   0.00080    0.01100
元大卓越基金                                                       42.38000   42.33000   0.05000    0.11812
元大店頭基金                                                        7.97000    7.90000   0.07000    0.88608
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.38300   10.38090   0.00210    0.02023
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.69370    9.70130  -0.00760   -0.07834
元大高科技基金                                                     18.31000   18.15000   0.16000    0.88154
元大得利貨幣市場基金                                               16.29520   16.29470   0.00050    0.00307
元大得寶貨幣市場基金                                               12.01100   12.01070   0.00030    0.00250
元大富櫃50基金                                                     12.16000   12.08000   0.08000    0.66225
元大新主流基金                                                     23.25000   22.98000   0.27000    1.17493
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.13790   15.13750   0.00040    0.00264
元大經貿基金                                                       35.32000   35.05000   0.27000    0.77033
元大滬深300單日反向1倍基金                                         13.55000   14.46000  -0.91000   -6.29322
元大滬深300單日正向2倍基金                                         15.90000   14.18000   1.72000   12.12976
元大摩臺基金                                                       36.41000   36.15000   0.26000    0.71923
元大標智滬深300基金                                                18.02000   16.93000   1.09000    6.43828
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.43440    9.38720   0.04720    0.50281
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.25210   10.25100   0.00110    0.01073
元大績效基金                                                       48.47000   48.02000   0.45000    0.93711
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日盛MIT主流基金                                                    14.83000   14.72000   0.11000    0.74728
日盛上選基金                                                       31.80000   31.55000   0.25000    0.79239
日盛小而美基金                                                     17.36000   17.20000   0.16000    0.93023
日盛日盛基金                                                       12.77000   12.66000   0.11000    0.86888
日盛亞洲機會基金                                                    6.67000    6.67000   0.00000    0.00000
日盛首選基金                                                       16.47000   16.29000   0.18000    1.10497
日盛高科技基金                                                     17.50000   17.31000   0.19000    1.09763
日盛貨幣市場基金                                                   14.80620   14.80550   0.00070    0.00473
日盛新台商基金                                                     37.79000   37.43000   0.36000    0.96180
日盛精選五虎基金                                                   34.97000   34.95000   0.02000    0.05722
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台新1699貨幣市場基金                                               13.51970   13.51930   0.00040    0.00296
台新2000高科技基金                                                 30.13000   29.98000   0.15000    0.50033
台新大眾貨幣市場基金                                               14.19670   14.19630   0.00040    0.00282
台新中國通基金                                                     42.25000   41.55000   0.70000    1.68472
台新主流基金                                                       22.70000   22.67000   0.03000    0.13233
台新台灣中小基金                                                   32.82000   32.45000   0.37000    1.14022
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.11390   11.11360   0.00030    0.00270
台新高股息平衡基金                                                 30.18360   30.04050   0.14310    0.47636
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未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.59440   12.59410   0.00030    0.00238
未來資產阿波羅基金                                                 10.19000   10.12000   0.07000    0.69170
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永豐中小基金                                                       51.16000   50.74000   0.42000    0.82775
永豐永豐基金                                                       33.28000   33.09000   0.19000    0.57419
永豐高科技基金                                                     22.96000   22.83000   0.13000    0.56943
永豐貨幣市場基金                                                   13.91470   13.91430   0.00040    0.00287
永豐臺灣加權ETF基金                                                51.42000   51.08000   0.34000    0.66562
永豐領航科技基金                                                   37.68000   37.37000   0.31000    0.82954
永豐趨勢平衡基金                                                   40.98000   40.85000   0.13000    0.31824
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.76650   11.76390   0.00260    0.02210
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.39340   10.39130   0.00210    0.02021
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.04760   10.05140  -0.00380   -0.03781
兆豐國際國民基金                                                   21.96000   21.77000   0.19000    0.87276
兆豐國際第一基金                                                   12.93000   12.85000   0.08000    0.62257
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.26650   10.26530   0.00120    0.01169
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.00060    7.99970   0.00090    0.01125
兆豐國際萬全基金                                                   20.39000   20.30000   0.09000    0.44335
兆豐國際電子基金                                                   25.27000   24.96000   0.31000    1.24199
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.02000   20.81000   0.21000    1.00913
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.54000   16.63000  -0.09000   -0.54119
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.44000   33.19000   0.25000    0.75324
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.53210   12.53150   0.00060    0.00479
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合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.30870   10.30800   0.00070    0.00679
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.17150   10.17050   0.00100    0.00983
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.29330   10.29260   0.00070    0.00680
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.20910   10.20850   0.00060    0.00588
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.26520   10.21460   0.05060    0.49537
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.22820   10.22750   0.00070    0.00684
合庫台灣基金                                                       10.69000   10.49000   0.20000    1.90658
合庫貨幣市場基金                                                   10.15390   10.15360   0.00030    0.00295
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安聯台灣大壩基金                                                   28.56000   28.11000   0.45000    1.60085
安聯台灣科技基金                                                   46.86000   46.20000   0.66000    1.42857
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.52260   12.52220   0.00040    0.00319
安聯台灣智慧基金                                                   31.45000   31.00000   0.45000    1.45161
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宏利台灣動力基金                                                   28.97000   28.77000   0.20000    0.69517
宏利全球債券組合基金                                               13.18620   13.18500   0.00120    0.00910
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.32710    3.32730  -0.00020   -0.00601
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53200    0.53200   0.00000    0.00000
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.23000   15.24000  -0.01000   -0.06562
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.86510    2.86480   0.00030    0.01047
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.41560    0.41550   0.00010    0.02407
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.53600   12.53530   0.00070    0.00558
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.94770    0.94760   0.00010    0.01055
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.38660    7.38620   0.00040    0.00542
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.05340    2.05320   0.00020    0.00974
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29610    0.29600   0.00010    0.03378
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.01680    9.01640   0.00040    0.00444
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32830    0.32830   0.00000    0.00000
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.66700   13.66660   0.00040    0.00293
宏利臺灣股息收益基金                                               24.47000   24.34000   0.13000    0.53410
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貝萊德新台幣基金                                                   12.95300   12.95260   0.00040    0.00309
貝萊德寶利基金                                                     25.53000   25.36000   0.17000    0.67035
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保德信中小型股基金                                                 46.17000   46.04000   0.13000    0.28236
保德信台商全方位基金                                               34.27000   34.04000   0.23000    0.67568
保德信店頭市場基金                                                 33.24000   32.93000   0.31000    0.94139
保德信金平衡基金                                                   29.22000   29.15000   0.07000    0.24014
保德信金滿意基金                                                   41.78000   41.76000   0.02000    0.04789
保德信科技島基金                                                   25.96000   25.90000   0.06000    0.23166
保德信高成長基金                                                   91.13000   90.80000   0.33000    0.36344
保德信第一基金                                                     24.69000   24.60000   0.09000    0.36585
保德信貨幣市場基金                                                 15.80750   15.80710   0.00040    0.00253
保德信新世紀基金                                                    9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
保德信新興趨勢組合基金                                             11.06000   11.06000   0.00000    0.00000
保德信瑞騰基金                                                     15.58590   15.58580   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                                  9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       18.22000   18.11000   0.11000    0.60740
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4190.69000 4163.61000  27.08000    0.65040
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柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.03000    7.02000   0.01000    0.14245
柏瑞巨人基金                                                       12.04000   11.98000   0.06000    0.50083
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.67870   13.67840   0.00030    0.00219
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.93000   15.93000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.20000   13.20000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.04000   14.04000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.58000    8.57000   0.01000    0.11669
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.41000    9.41000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.32000   11.31000   0.01000    0.08842
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.27000   11.27000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.57000   11.57000   0.00000    0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.00000   13.00000   0.00000    0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.22000   13.22000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.64310   11.64260   0.00050    0.00429
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.36610   11.36620  -0.00010   -0.00088
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.44550   10.44470   0.00080    0.00766
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.30570    8.30540   0.00030    0.00361
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.35050    9.35060  -0.00010   -0.00107
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.40470    9.40400   0.00070    0.00744
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.93360   10.93370  -0.00010   -0.00091
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.22450   10.22400   0.00050    0.00489
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.42800   10.42720   0.00080    0.00767
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.68590    9.68600  -0.00010   -0.00103
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.97430    8.97390   0.00040    0.00446
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.92800    8.92580   0.00220    0.02465
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.42990    9.42910   0.00080    0.00848
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.20540   12.20110   0.00430    0.03524
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.70520   11.70190   0.00330    0.02820
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.10170   11.09760   0.00410    0.03694
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.04010    7.03760   0.00250    0.03552
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.79760    8.79510   0.00250    0.02842
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.44600    9.44240   0.00360    0.03813
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.49200   10.48840   0.00360    0.03432
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.11930   11.11510   0.00420    0.03779
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.52500    9.52240   0.00260    0.02730
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.98050    8.97730   0.00320    0.03565
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.64760    9.64400   0.00360    0.03733
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.44650   10.44670  -0.00020   -0.00191
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.45380   11.45990  -0.00610   -0.05323
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.19280   12.18890   0.00390    0.03200
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.99810   10.99760   0.00050    0.00455
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.26990    9.27010  -0.00020   -0.00216
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.82970    9.83480  -0.00510   -0.05186
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.69980    9.69670   0.00310    0.03197
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.79410    9.79370   0.00040    0.00408
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.40550    9.40570  -0.00020   -0.00213
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.62980    9.63490  -0.00510   -0.05293
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.53760   11.53400   0.00360    0.03121
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.73630    9.73590   0.00040    0.00411
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        12.43000   13.26000  -0.83000   -6.25943
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        30.16000   26.86000   3.30000   12.28593
國泰大中華基金                                                     18.48000   18.37000   0.11000    0.59880
國泰小龍基金-台幣級別                                              14.65000   14.55000   0.10000    0.68729
國泰小龍基金-美元I級別                                              0.47570    0.47210   0.00360    0.76255
國泰中小成長基金-台幣級別                                          41.22000   40.98000   0.24000    0.58565
國泰中小成長基金-美元I級別                                          1.33850    1.32970   0.00880    0.66180
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.52000   26.37000   0.15000    0.56883
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.66000   12.76000  -0.10000   -0.78370
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       32.43000   31.94000   0.49000    1.53413
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.43740   12.43700   0.00040    0.00322
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.36000   21.28000   0.08000    0.37594
國泰科技生化基金                                                   31.83000   31.54000   0.29000    0.91947
國泰國泰基金台幣I級別                                              21.72000   21.52000   0.20000    0.92937
國泰國泰基金台幣級別                                               21.72000   21.52000   0.20000    0.92937
國泰富時中國A50基金                                                20.81000   19.54000   1.27000    6.49949
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.55000   20.29000   1.26000    6.20996
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.27980    2.27950   0.00030    0.01316
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.44980    1.44960   0.00020    0.01380
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.35060    0.35060   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.34580    0.34580   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22520    0.22520   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.65750   10.65690   0.00060    0.00563
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.65010    6.64970   0.00040    0.00602
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.99000   14.07000  -0.08000   -0.56859
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   33.25000   32.88000   0.37000    1.12530
國泰價值卓越基金                                                   13.76000   13.64000   0.12000    0.87977
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.95000   17.85000   0.10000    0.56022
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第一金大中華基金                                                   24.87000   24.68000   0.19000    0.76985
第一金小型精選基金                                                 30.93000   30.75000   0.18000    0.58537
第一金中概平衡基金                                                 25.23000   25.08000   0.15000    0.59809
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.29040   15.28990   0.00050    0.00327
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.28700  178.28100   0.00600    0.00337
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.23330   10.23410  -0.00080   -0.00782
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.23330   10.23410  -0.00080   -0.00782
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
第一金店頭市場基金                                                  8.11000    8.11000   0.00000    0.00000
第一金創新趨勢基金                                                 21.16000   20.99000   0.17000    0.80991
第一金電子基金                                                     30.91000   30.67000   0.24000    0.78252
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.14000   17.92000   0.22000    1.22768
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           19.32000   19.44000  -0.12000   -0.61728
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大滿貫基金-A類型                                               32.46000   32.17000   0.29000    0.90146
統一大滿貫基金-I類型                                               32.46000   32.17000   0.29000    0.90146
統一中小基金                                                       24.04000   23.55000   0.49000    2.08068
統一台灣動力基金                                                   17.09000   16.72000   0.37000    2.21292
統一全天候基金-A類型                                              109.07000  108.15000   0.92000    0.85067
統一全天候基金-I類型                                              109.42000  108.48000   0.94000    0.86652
統一全球債券組合基金                                               12.05430   12.05500  -0.00070   -0.00581
統一奔騰基金                                                       56.07000   55.48000   0.59000    1.06345
統一強棒貨幣市場基金                                               16.69940   16.69900   0.00040    0.00240
統一統信基金                                                       28.95000   28.58000   0.37000    1.29461
統一黑馬基金                                                       56.40000   55.92000   0.48000    0.85837
統一經建基金                                                       45.98000   45.56000   0.42000    0.92186
統一龍馬基金                                                       63.74000   63.07000   0.67000    1.06231
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     17.95000   17.84000   0.11000    0.61659
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              44.16000   43.97000   0.19000    0.43211
野村台灣高股息基金                                                 24.09000   24.08000   0.01000    0.04153
野村台灣運籌基金                                                   34.70000   34.61000   0.09000    0.26004
野村平衡基金                                                       18.49000   18.41000   0.08000    0.43455
野村成長基金                                                       28.46000   28.32000   0.14000    0.49435
野村高科技基金                                                      9.39000    9.33000   0.06000    0.64309
野村貨幣市場基金                                                   16.30650   16.30610   0.00040    0.00245
野村新馬基金                                                       15.51000   15.51000   0.00000    0.00000
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.20240   10.20160   0.00080    0.00784
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.83440    7.83400   0.00040    0.00511
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.87580   11.87520   0.00060    0.00505
野村精選貨幣市場基金                                               12.09850   12.09830   0.00020    0.00165
野村積極成長基金                                                   12.03000   11.97000   0.06000    0.50125
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.15000    9.08000   0.07000    0.77093
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    33.27000   33.02000   0.25000    0.75712
野村鴻利基金                                                       21.98000   21.90000   0.08000    0.36530
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.88300   16.88270   0.00030    0.00178
野村鴻運基金                                                       18.85000   18.81000   0.04000    0.21265
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凱基台灣精五門基金                                                 19.86000   19.69000   0.17000    0.86338
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.93270   42.90380   0.02890    0.06736
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.57180   11.57150   0.00030    0.00259
凱基開創基金                                                       26.64000   26.39000   0.25000    0.94733
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.59000    7.59000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金                                                    31.62000   29.67000   1.95000    6.57230
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.65000    7.11000  -0.46000   -6.46976
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   41.90000   37.33000   4.57000   12.24216
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        21.58730   21.55950   0.02780    0.12895
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.05000   15.21000  -0.16000   -1.05194
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  19.94000   19.52000   0.42000    2.15164
富邦日本東証基金                                                   20.71000   20.57000   0.14000    0.68060
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    43.68000   43.60000   0.08000    0.18349
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    45.09000   44.95000   0.14000    0.31146
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    49.51000   49.17000   0.34000    0.69148
富邦台灣心基金                                                     20.82000   20.68000   0.14000    0.67698
富邦台灣釆吉50基金                                                 44.27000   44.00000   0.27000    0.61364
富邦台灣科技指數基金                                               52.09000   51.49000   0.60000    1.16527
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.67720   15.67680   0.00040    0.00255
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.59070   41.33230   0.25840    0.62518
富邦長紅基金                                                       58.51000   58.11000   0.40000    0.68835
富邦科技基金                                                       22.54000   22.28000   0.26000    1.16697
富邦恒生國企ETF基金                                                21.82000   21.46000   0.36000    1.67754
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              12.83000   13.04000  -0.21000   -1.61043
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              30.94000   30.05000   0.89000    2.96173
富邦高成長基金                                                     22.46000   22.32000   0.14000    0.62724
富邦基金A類型                                                      12.56000   12.48000   0.08000    0.64103
富邦基金I類型                                                      12.56000   12.48000   0.08000    0.64103
富邦深証100基金                                                    10.12000    9.55000   0.57000    5.96859
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.40000   18.32000   0.08000    0.43668
富邦精準基金                                                       43.29000   42.83000   0.46000    1.07401
富邦精銳中小基金                                                   10.62000   10.49000   0.13000    1.23928
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       16.96000   16.78000   0.18000    1.07271
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.40000   20.27000   0.13000    0.64134
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.59000    7.63000  -0.04000   -0.52425
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              14.40000   14.24000   0.16000    1.12360
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富達台灣成長基金                                                   29.77000   29.53000   0.24000    0.81273
富達卓越領航全球組合基金                                           14.84000   14.84000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.79000   20.55000   0.24000    1.16788
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.21000   20.07000   0.14000    0.69756
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.77590   12.77580   0.00010    0.00078
富蘭克林華美第一富基金                                             37.02000   36.66000   0.36000    0.98200
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.32990   10.32960   0.00030    0.00290
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復華人民幣貨幣市場基金                                             11.78560   11.78360   0.00200    0.01697
復華人生目標基金                                                   37.16050   36.92490   0.23560    0.63805
復華中小精選基金                                                   64.83000   64.41000   0.42000    0.65207
復華台灣智能基金                                                   11.25000   11.22000   0.03000    0.26738
復華全方位基金                                                     28.04000   27.93000   0.11000    0.39384
復華全球平衡基金-美元                                               9.11000    9.11000   0.00000    0.00000
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.37000   19.37000   0.00000    0.00000
復華全球債券基金                                                   13.75020   13.74950   0.00070    0.00509
復華全球債券組合基金                                               14.74000   14.74000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                               13.46770   13.46730   0.00040    0.00297
復華亞太成長基金                                                   12.89000   12.89000   0.00000    0.00000
復華恒生基金                                                       21.73000   21.64000   0.09000    0.41590
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.20000    8.23000  -0.03000   -0.36452
復華恒生單日正向二倍基金                                           32.69000   32.51000   0.18000    0.55368
復華神盾基金                                                       24.05180   23.86800   0.18380    0.77007
復華高成長基金                                                     64.93000   64.52000   0.41000    0.63546
復華貨幣市場基金                                                   14.42970   14.42930   0.00040    0.00277
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.22000   48.07000   0.15000    0.31204
復華復華基金                                                       20.25000   20.12000   0.13000    0.64612
復華傳家二號基金                                                   29.28110   29.19400   0.08710    0.29835
復華傳家基金                                                       20.38190   20.25980   0.12210    0.60267
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.14000   15.14000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                                23.32000   21.95000   1.37000    6.24146
復華數位經濟基金                                                   46.08000   45.83000   0.25000    0.54549
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金                                                       16.72000   16.51000   0.21000    1.27196
景順台灣科技基金                                                   29.06000   28.60000   0.46000    1.60839
景順貨幣市場基金                                                   15.96760   15.96720   0.00040    0.00251
景順潛力基金                                                       30.75000   30.41000   0.34000    1.11805
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌永昌基金                                                   19.28000   19.11000   0.17000    0.88959
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.46860   14.46830   0.00030    0.00207
華南永昌物聯網精選基金                                             11.84000   11.76000   0.08000    0.68027
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.24630   16.24580   0.00050    0.00308
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.21560   24.11440   0.10120    0.41967
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.96590   11.96560   0.00030    0.00251
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金                                                     21.36000   20.98000   0.38000    1.81125
華頓台灣基金                                                       24.17000   23.79000   0.38000    1.59731
華頓平安貨幣市場基金                                               11.54670   11.54620   0.00050    0.00433
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐台灣精典基金                                                   23.30000   23.13000   0.17000    0.73498
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.24000   12.24000   0.00000    0.00000
匯豐安富基金                                                       24.98000   24.87000   0.11000    0.44230
匯豐成功基金                                                       41.56000   41.66000  -0.10000   -0.24004
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.99770   14.99750   0.00020    0.00133
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 50.23000   49.84000   0.39000    0.78250
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 50.23000   49.84000   0.39000    0.78250
匯豐龍騰電子基金                                                   35.11000   34.63000   0.48000    1.38608
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.31880   12.32020  -0.00140   -0.01136
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.57000   17.46000   0.11000    0.63001
新光台灣富貴基金                                                   22.65000   22.49000   0.16000    0.71143
新光吉星貨幣市場基金                                               15.47800   15.47760   0.00040    0.00258
新光店頭基金                                                       22.86000   22.66000   0.20000    0.88261
新光特選內需收益ETF基金                                            19.39000   19.38000   0.01000    0.05160
新光創新科技基金                                                   13.22000   13.15000   0.07000    0.53232
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益中小型股基金                                                   42.97000   42.94000   0.03000    0.06986
群益平衡王基金                                                     19.55720   19.49490   0.06230    0.31957
群益多重收益組合基金                                               13.62000   13.62000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               15.08000   15.08000   0.00000    0.00000
群益安家基金                                                       24.39710   24.22800   0.16910    0.69795
群益安穩貨幣市場基金                                               16.12440   16.12390   0.00050    0.00310
群益店頭市場基金                                                   89.34000   88.91000   0.43000    0.48364
群益長安基金                                                       26.86000   26.47000   0.39000    1.47337
群益真善美基金                                                     15.98780   16.00350  -0.01570   -0.09810
群益馬拉松基金                                                    112.22000  111.72000   0.50000    0.44755
群益馬拉松基金I類型                                               112.73000  112.22000   0.51000    0.45446
群益深証中小板基金                                                 12.60000   11.93000   0.67000    5.61609
群益創新科技基金                                                   32.24000   32.19000   0.05000    0.15533
群益奧斯卡基金                                                     27.33000   27.16000   0.17000    0.62592
群益葛萊美基金                                                     23.32000   23.41000  -0.09000   -0.38445
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.28000    8.32000  -0.04000   -0.48077
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        12.66000   12.52000   0.14000    1.11821
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.85000    8.82000   0.03000    0.34014
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.54000    9.51000   0.03000    0.31546
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德信大發基金                                                       28.09000   27.92000   0.17000    0.60888
德信台灣主流中小基金                                               18.14000   18.07000   0.07000    0.38738
德信萬保貨幣市場基金                                               11.96050   11.96020   0.00030    0.00251
德信數位時代基金                                                   29.00000   28.58000   0.42000    1.46956
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.69000   11.68960   0.00040    0.00342
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.80000   14.65000   0.15000    1.02389
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根中小基金                                                       22.18000   21.91000   0.27000    1.23231
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.04000   18.82000   0.22000    1.16897
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.04000   18.82000   0.22000    1.16897
摩根台灣增長基金                                                   48.33000   47.89000   0.44000    0.91877
摩根平衡基金                                                       27.28000   27.16000   0.12000    0.44183
摩根第一貨幣市場基金                                               15.10870   15.10830   0.00040    0.00265
摩根新興科技基金                                                   52.14000   51.21000   0.93000    1.81605
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     24.94000   24.78000   0.16000    0.64568
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.48490   22.38940   0.09550    0.42654
聯邦貨幣市場基金                                                   13.19440   13.19410   0.00030    0.00227
聯邦精選科技基金                                                   12.47000   12.39000   0.08000    0.64568
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.25680   16.25720  -0.00040   -0.00246
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       34.56000   34.18000   0.38000    1.11176
聯博貨幣市場基金                                                   15.01850   15.01830   0.00020    0.00133
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                        9.60320    9.60210   0.00110    0.01146
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                        9.96890    9.96780   0.00110    0.01104
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                          9.68900    9.68820   0.00080    0.00826
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                        9.69000    9.68890   0.00110    0.01135
瀚亞中小型股基金                                                   20.88000   20.75000   0.13000    0.62651
瀚亞外銷基金                                                       39.69000   39.40000   0.29000    0.73604
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.59530   13.59490   0.00040    0.00294
瀚亞高科技基金                                                     57.51000   56.75000   0.76000    1.33921
瀚亞理財通基金                                                     26.04000   25.95000   0.09000    0.34682
瀚亞菁華基金                                                       21.55000   21.38000   0.17000    0.79514
瀚亞電通網基金                                                     14.71000   14.54000   0.17000    1.16919
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.62520   13.62560  -0.00040   -0.00294
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.12260   10.12290  -0.00030   -0.00296
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.67440    9.67500  -0.00060   -0.00620
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.27790   11.27830  -0.00040   -0.00355
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
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