盤前財經大事搶先讀2019年2月26日

今日操盤前瞻

美國 12 月新屋開工

Fed 主席鮑爾赴參院聽證會

台灣 1 月 M2 貨幣供應量、工業生產

法說會：義隆、京城銀、智原、鈊象、敦泰、訊連、光寶

除權息：群益 AAA-AA 公司債、群益 15 年 IG 公用債、群益 15 年 EM 主權債、麗清

中美協議將成 分析師：小心 sell the news 效應！

交易員警告，中美貿易協議若不符預期或者沒有移除既有關稅，恐導致市場出現「sell the news」反應。但一些分析師表示，川普最終協議恐怕難以滿足美國所有關注的議題，包括中國對自家企業的補助以及處理知識財產權的方式。閱讀全文...

大立光去年居台股 EPS 王 每股股利可望超越 63 元

股王大立光 (3008-TW) 昨 (25) 日董事會決議，將在 6 月 12 日召開股東會，會中除討論配發股利外，也將進行董監改選，至於股利配發，最快 4 月底董事會決定，法人估，大立光今年每股股利配發，將落在 63-73 元間，落在前年與去年的區間。大立光去年每股純益 181.68 元，仍居台股之冠。閱讀全文...

〈分析〉VIX 跌破 15 歷史顯示投資人宜等股市下跌後再進場買進

從恐慌程度的觀點，華爾街今年以來一直很平靜，異常的平靜，但是這種平靜的時刻通常不會延續太久。測量投資人恐慌最常用的指標—芝加哥期權交易所波動率指數 (VIX)，自今年以來就緩慢走低，已經跌破 15 關卡，是去年 10 月以來首度發生。閱讀全文...

〈MWC 通訊大會〉諾基亞 CEO 警告 歐洲 5G 進度落後原因不是華為

2019 巴塞隆納世界通訊大展 (MWC) 週一 (25 日) 正式開幕，諾基亞 (Nokia) 執行長 Rajeev Suri 稱，封殺華為「並不意味」歐洲 5G 發展一定會延後，罪魁禍首是頻譜和監管問題，但沃達豐執行長卻持相反意見。閱讀全文...

〈金管會報告搶先看〉健全台股射四箭 為 Gogoro 上市開大門 引進基石投資人制

立法院新會期開議，金管會主委顧立雄將於周三 (27 日) 赴財委會進行業務報告並備質詢，針對健全資本市場發展的部分，金管會射四箭，包括被外界視為「Gogoro 條款」的引進基石投資人制度也在其中。閱讀全文...