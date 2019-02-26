中美協議將成 分析師：小心sell the news效應！

交易員警告，中美貿易協議若不符預期或者沒有移除既有關稅，恐導致市場出現「sell the news」反應。

趕在 3 月 1 日最後期限之前，美國川普總統稱貿易談判有進展，並期待中美雙方簽訂協議，所以無限期擱置將價值 2000 億美元中國貨品進口關稅自 10% 調升至 25% 的威脅。

週一美股反映週日消息而上漲，道指漲幅約 0.5%。

但一些分析師表示，川普最終協議恐怕難以滿足美國所有關注的議題，包括中國對自家企業的補助以及處理知識財產權的方式。

美銀股市分析報告指出，「近來白宮出現正面言論，股市價格反映部分協議的程度越來越高，如果出現真實協議，我們預期美股或上漲 5% 至 10%，因為 EPS 會獲得直接和間接利益 (釋放的支出)，而這可讓全球週期性受惠。如果只是部分協議，我們預期市場出現 sell the news 般的自然反應，如果結局是全面性的貿易戰恐怕會讓今年迄今的漲幅大部分或全部吐光。」

分析師指出，部分協議包括知識產權有一些改變，但 2018 年對中國貨品施加的關稅沒有改變，以及一些就位的強制措施 (倘若中國未遵循協議就會啟動的措施)。中國將增加美國進口總額。真實協議包括對智慧財產權和強制措施有更大的變動。

該美銀報告指出，一項針對固定收益基金經理的調查顯示，多數人預期的是這種縮小的貿易協議，部分既有關稅會結束，但 13% 分析師預期該協議可望處理更廣泛的議題，包括智慧財產權等。

Bleakley Financial 投資長 Peter Boockvar 表示，「關稅對經濟的衝擊力最大，我認為這要看既有關稅會有什麼變化，看既有關稅是否或取消，或者會保留下來變成強制措施。市場要的是撤除關稅，如果最後達成協議但是關稅還在，市場不會開心。」

美銀分析師估計，今年獲利預期下降 3%，而其中 1/3 就來自關稅的後果。

「『真實協議』的劇本可以扭轉 2018 年關稅的直接衝擊，也可能提高中國銷售，預估也會推回去 S&P EPS 原本的 1% 負面衝擊。『部分協議』的劇本 (既有關稅仍在，但沒有再提高) 將不會對 S&P EPS 有直接影響。」

Evercore ISI 分析師指出，現在還未談及撤除既有關稅的議題。「我們相信，即將達成的『協議』會遠無法滿足多數對中國經濟處理方式有結構性的不滿，而且若無法遵循時的『強制措施』仍將無法實行，所以全球企業對於投資、生產、聘僱和採購的新計畫將仍保持質疑態度。」

國際市場研究機構 Strategas Research 分析師 Dan Clifton 認為，如果中國不改變其手法，既有關稅就是中國付出的代價。

「要撤除既有關稅，這條路很艱鉅，而這大部分取決於中國是否能大規模結構性改革，如果達到最終協議，我們不意外看到評論低調處理變動內容。但中國關稅仍已在一年內下降，企業也獲得更多進入中國市場的機會。雖然大家樂見關稅延長凍結的消息，但最終協議仍需要盡快完成，才能推升企業的資本支出。」

Clifton 表示，粗估貨物進入中國的平均關稅 2017 年為 9.8%，到 2018 年已經下降至 7.8%，而且更多企業獲准進入中國市場，不用透過合資企業。

美國貿易代表 Robert Lighthizer 將於週三前往國會發表貿易相關證詞，屆時將提供更多中美談判的細節。