大立光去年居台股EPS王 每股股利可望超越63元

股王大立光 (3008-TW) 今 (25) 日董事會決議，將在 6 月 12 日召開股東會，會中除討論配發股利外，也將進行董監改選，至於股利配發，最快 4 月底董事會決定，法人估，大立光今年每股股利配發，將落在 63-73 元間，落在前年與去年的區間。大立光去年每股純益 181.68 元，仍居台股之冠。

大立光 2018 年因下半年客戶拉貨力道減弱，全年營收、獲利都衰退，2018 年全年營收 499.52 億元，毛利率 68.77%，年減 0.59 個百分點，稅後純益 243.71 億元，每股純益為 181.68 元。大立光去年每股純益的 181.68 元，不如前年 193.65 元。

法人依據大立光過往盈餘配發率 35-40% 來看，大立光今年每股將發放 63-73 元股利，大立光預計 4 月底召開董事會，將進一步決定去年盈餘分配。

大立光今日受惠行動通訊大會 (MWC) 召開，各家非頻陣營手機廠發表多款多鏡頭手機，利多激勵股價強勢表態，收盤價報 4390 元，較前一交易日上漲 135 元或 3.17%，成交量增加為 929 張。

大立光 2019 年 1 月營收為 33.47 億元，較 2018 年 12 月的 32.27 億元成長 3.72%，但仍較去年同月 35.16 億元下滑 4.82%，2 月工作天數減少影響下，預估營收將低於 1 月表現，大立光最快 3 月 5 日公布 2 月的營收。

大立光 1 月出貨產品中，1000 萬畫素以上鏡頭組占比已提升到 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 10-20%，2000 萬畫素以上產品占比已提高 20-30%，其他產品 10% 以內。其中在 2000 萬畫素以上鏡頭組出貨比重，較去年 12 月的比重提高。