能源盤後─川普喊太貴！油價創今年單日最大跌幅

在美國總統川普表示原油價格過高，並可能損害全球經濟之後，油價從 3 個月高水位大幅下挫，周一 (25 日) 創下今年單日最大跌幅。

布蘭特原油期貨收低 2.46 美元，或 3.66% 至每桶 64.79 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 1.90 美元，或 3.32% 至每桶 55.36 美元。

美國汽油期貨價格收低 3.58% 至每加侖 1.704 美元。

天然氣收高 0.072 美元，或 2.63% 至每一千立方英尺 2.811 美元。

雖然上周美國基準油價上漲約 2.3%，並在周一隔夜交易時段開始上漲。但川普在推特上發布的早晨推文後，立即轉變了這種情緒。

他寫道，「油價過高。OPEC，請放鬆一下，放輕鬆。世界不能加價 - 脆弱不堪！」。據了解，川普經常呼籲應降低油價，以幫助降低消費者和企業從汽油到機票的成本。

川普推文 / 圖：推特

一些分析師懷疑石油輸出國組織 OPEC 是否會聽取川普的建議，並表示未來幾天價格可能會反彈。Ritterbusch＆Associates 分析師在一份研究報告中表示，川普似乎試圖通過鼓勵卡 OPEC，特別是沙烏地阿拉伯，保持足夠強勁的產量來維持全球供應過剩，從而試圖對原油市場進行微觀管理。

雖然川普的言論肯定是價格下跌的催化劑，但部分分析師認爲，因過去兩周油價增長 9%，市場無論如何都將進行一次修正。

國際貿易

因貿易談判取得了「實質性進展」，川普也採取了一些不同的舉動，使周末油價得到支持，他決定延遲對中國商品徵收新的關稅。美國和中國談判代表進行了為期一周的高層會談，川普在知識產權和技術轉讓等問題上也取得了進展。

供應基本面

即使周一下跌，布蘭特原油期貨在過去一個月上漲了約 5%，延續了 12 月初 OPEC+ 協議的複蘇。OPEC 及盟國 OPEC+ 的減產協議要求共同減產 120 萬桶 / 日，成員國負責 80 萬桶 / 日減產，而非成員國則負責 40 萬桶 / 日的減產量額。

根據生產調查，沙國爲了減產幅度低於規定的盟友，如伊拉克和奈及利亞，也加大減少了自家的產量。

