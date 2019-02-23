能源盤後─樂觀股市帶動油價買氣 短期波動將持續存在

由於美國股市上漲、鑽探活動減少、以及對美中貿易協議的樂觀，WTI 油價周五 (22 日) 上升至三個月新高，而布蘭特雖然小跌 0.06% 但還是維持今年來的高水位。

布蘭特原油期貨收低 0.04 美元，或 0.06% 至每桶 67.15 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.22 美元，或 0.39% 至每桶 57.18 美元。

美國汽油期貨價格收低 0.35% 至每加侖 1.762 美元。

天然氣收高 0.004 美元，或 0.15% 至每一千立方英尺 2.728 美元。

由於美國原油庫存數據利空，以及強勁的產量數據顯示國內產量已達到創紀錄的 1200 萬桶 / 日，周四 (21 日) WTI 油價短暫受挫後周五走高。

美國銀行財富管理高級投資策略師 Rob Haworth 表示，多頭可能會關注股市強勁情緒、石油輸出國組織 OPEC 的減產、和原油鑽井平台數量為多方面考量。

布蘭特價格趨勢圖 / 圖：nasdaq

貝克休斯數據

周五公布的貝克休斯 Baker Hughes (BHGE-US) 每周鑽井平台數據顯示，美國原油鑽井平台數量最近一周下降了 4 個，降至 853 個。去年下半年原油鑽井平台大致持平，且自 2019 年開始以來，已經減少了 32 個。

OANDA 高級市場分析師 Alfonso Esparza 表示，美國和中國有望達成協議，以結束對全球能源需求產生負面影響的關稅爭端。美國已經表示 3 月 1 日的截止日並不一定是最後期限，為談判留下了更多空間。

供應基本面

石油輸出國組織 OPEC 的減產奏效，OPEC 及盟國 OPEC+ 的減產協議要求共同減產 120 萬桶 / 日，成員國負責 80 萬桶 / 日減產，而非成員國則負責 40 萬桶 / 日的減產量額。

本周也證實 OPEC+ 有履行去年年底的承諾，四位代表周三表示，OPEC+ 監測委員會發現該集團遵守協議的比例為 83%。與此同時，免於此減產協議的兩個關鍵成員國，被美國制裁的委內瑞拉和伊朗，產量均下降。

Julius Baer 大宗商品研究分析師 Carsten Menke 表示，油價在過去幾天已經收於每桶 65 美元以上，部分收復了去年年底的巨額虧損，但不穩定的平衡行為表明波動將持續存在。

自 2018 年第四季度下跌 40% 以來，原油價格自年初已上漲了 20% 以上。