能源盤後─供應面再次影響 油價小幅收高

投資人和分析師預計，儘管美國總統川普反對，主要原油生產商將繼續減少供應量，使油價周二 (26 日) 小幅收高。

布蘭特原油期貨收高 0.59 美元，或 0.91% 至每桶 65.50 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.16 美元，或 0.29% 至每桶 55.64 美元。

美國汽油期貨價格收高 1.48% 至每加侖 1.729 美元。

天然氣收低 0.043 美元，或 1.53% 至每一千立方英尺 2.772 美元。

石油輸出國組織 OPEC 及盟國 OPEC+ 達成的減產協議要求共同減產 120 萬桶 / 日，成員國負責 80 萬桶 / 日減產，而非成員國則負責 40 萬桶 / 日的減產量額。根據生產調查，沙國爲了減產幅度低於規定的盟友，如伊拉克和奈及利亞，也加大減少了自家的產量。

儘管全球經濟成長放緩，和貿易緊張局勢升級，但 OPEC+ 去年 12 月的決定對原油價格給予穩定性，推動了今年的反彈。儘管川普反對，許多分析師預計 OPEC+ 將不斷抑制供應以支撐價格，特別是在美國量產創紀錄的情況下。

布蘭特價格趨勢圖 / 圖：nasdaq

政治風險因素

市場觀察人士也關注了周一 (25 日) 伊朗外交部長 Javad Zarif 的意外辭職所帶來的潛在影響。據一些專家稱，他的離職可能預示著伊朗會變得更加強硬。

Zarif 在 2015 年確保了與美國的核協議，也發揮了重要作用，使伊朗遏制其核能計劃以解除美國對該國的經濟和原油制裁。

去年 11 月，美國向幾位伊朗原油買家發放豁免，導致上一季度的價格崩潰，一些分析師正等著看這些豁免是否會延長至 4 月以後。

美國庫存

分析師展望每周一次的能源信息管理局 EIA 庫存數據。截至 2 月 15 日當周的數據顯示，庫存量達到 2017 年 11 月以來的最高水平，供應量也創下 1200 萬桶 / 日的紀錄。

一些分析師預計，強勁的美國產量將使今年的價格回升受到抑制，並擴大對 OPEC+ 產生壓力。分析師平均預測，上周庫存預計將增加 240 萬桶。